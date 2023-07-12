مغير السرحان يتجاوز عقبة الأهلي في درع "المئوية"

يحيى قطيشات

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قفز مغير السرحان للمركز الثالث مؤقتا على سلم ترتيب بطولة درع اتحاد الكرة (درع المئوية)، بتجاوز الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة.الفوز رفع رصيد مغير السرحان إلى النقطة التاسعة عشرة، فيما بقي رصيد الأهلي عند النقطة السابعة بالمركز العاشر.وأشعل لاعب مغير السرحان حمزة الشمالي فتيل مجريات اللقاء سريعا عقب استغلاله لخطأ من الحارس عيسى نفش في إبعاد الكرة العائدة من المدافع، ليخطفها ويسدد الكرة بالمرمى هدفا في الدقيقة 8.وحاول لاعبو الأهلي الرد من خلال تنشيط الجانب الهجومي وتحقيق الزيادة العددية في منطقة جزاء المغير عبر تحركات سند جعارة في الميمنة ومحمد المشة في الميسرة وإسناد من العمق بتواجد إبراهيم الجوابرة وسعيدوف، فتصدى الحارس مؤمن الشناق لكرة خالد الدردور.َومع مرور الوقت بدأت ألعاب مغير السرحان أكثر تنظيما، وفرض الشمالي وصهيب أبو هشهش ومحمد الجوهري ومحمد العملة، سيطرتهم على منطقة العمليات مع أفضلية الاستحواذ، وتألق نفش في رد رأسية محمد الجوهري.وأضاع الأوزبكي سعيدوف فرصة ذهبية للأهلي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، على أعتاب خط المرمى ولم يحسن التعامل مع الكرة العرضية، وتهيأت فرصة أخرى أمام الجوابرة لكن رأسيته علت العارضة.ودخل الأهلي مجريات الشوط الثاني مهاجما، لكن هبات المغير ظلت مؤثرة ونجح نفش في إبعاد الكرة الرأسية من محمد الجوهري، وقاد المشة هجمة بمجهود فردي وتجاوز دفاع المغير لكن الشناق تصدى للكرة بثقة.وزادت أفضلية الأهلي وفرض سيطرته على مسرح اللقاء، لكن “القائد” سبع الحموي، ورفاقه في المنطقة الدفاعية أحبطوا المد الهجومي الأبيض.ولجأ المدربان إلى الأوراق البديلة، فدفع الأهلي بعون اللوزي وإباء الرمحي لتنشيط الجانب الهجومي ورد المغير بورقة المدافع زيد أبو الريشة.ونجح المدافع محمد دهشان في تسجيل هدف التعادل للأهلي بالدقيقة 85، بعد استثمار الكرة المرتدة من العارضة ليكملها بالمرمى، وسط احتجاج لاعبي المغير.وفي لحظات إثارة ممتعة، مرر أبو زيتون كرة عرضية متقنة نحو القادم من الخلف المدافع مجاهد الزواهرة الذي ترجمها هدفا ثمينا في الدقيقة الأخيرة، فيما شهد الوقت بدل الضائع طرد اللاعب سند جعارة لحصوله على الإنذار الثاني.