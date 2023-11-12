الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مفاجأة فيصلاوية.. الطلب من العكش العودة للتدريبات بسبب بند في العقد و شكوى في الاتحاد

اللاعب محمد العكش
اللاعب محمد العكش
عمان - الغد - فاجأ النادي الفيصلي، اللاعب محمد العكش برسالة على الواتساب، يطلب فيها عودته للتدريبات، رغم اعلان النادي رحيل العكش عن الفريق، بعد عدم تجديد عقده الذي انتهى بنهاية الشهر الماضي، وفق الحديث الرسمي الصادر عن النادي.اضافة اعلان
الطلب الفيصلاوي المفاجئ للاعب ، جاء بعد أن قدم العكش شكوى ضد النادي للمطالبة بكامل قيمة عقده حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، حيث ان هناك بندا في العقد، يتيح له الاستمرار مع الفريق لفترة قادمة، كون هناك شرطا يعتبر العقد ممتدا إذا ما كان الفيصلي مشاركا في بطولة قاريه، وبالتالي العمل على اعادته اللاعب للفريق، خوفا من خسائر مالية قد تلحق بالنادي.
وينص البند الأول في العقد الرسمي المبرم بين الفيصلي واللاعب : " يبدأ عقد اللاعب 17 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2020 وينتهي بتاريخ 30 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2023، وفي حال وجود مشاركة للنادي في أي بطولة قارية أو إقليمية، يمتد هذا العقد لينتهي في أول يوم من فترة التسجيل الأولى التي تلي نهاية الموسم"
وخاطب مدير فريق الفيصلي اللاعب، وابلغه بضرورة العودة للتدريبات، وهو ما لم يفعله اللاعب احتجاجا على آلية انهاء عقده، والطلب منه باتصال هاتفي عدم الحضور للتدريبات والمبارايات وعدم رغبة المدير الفني به
وكشف المحامي عبدالرحمن المحادين من شركة هورايزن للاستشارات القانونية التي تتولى الدفاع عن العكش في تصريح لـ"الغد" عن التقدم بشكوى رسمية لدى اتحاد كرة القدم، للمطالبة بمبلغ 144 ألف دينار، بسبب إنهاء العقد والطلب من اللاعب مغادرة الفريق ، رغم قانونية استمراره حيث يؤكد العقد قانونية استمرار اللاعب مع الفريق حتى نهاية الموسم، إلا إن النادي الفيصلي طلب من العكش مغادرة الفريق يناء على رغبة المدير الفني.
وقال المحامي : حاولنا جاهدين حل الموضوع وديا، حيث ابدى العكش تعاونا كبيرا، من خلال الطلب فقط بسداد رواتبه ومستحقاته السابقة فقط، إلا أننا لم ننجح في الاتصال بالنادي حتى الأن، الأمر الذي دفعنا لتقديم شكوى للمطالبة بكامل قيمة العقد.
وينتظر أن تسعى إدارة النادي الفيصلي قريبا، لحل الموضوع وديا، بما يضمن تخفيف العبء المالي عن صندوق النادي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الحلواني

ذهبية وفضية وبرونزية للأردن في بطولة كأس الرئيس للتايكواندو

10 تشرين الثاني 2023
لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى (الغد)

3 ميداليات للأردن في بطولة كأس الرئيس للتايكواندو

09 تشرين الثاني 2023
لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى (يمين) خلال تدريبات سابقة استعدادا للبطولة -(من المصدر)

منتخب التايكواندو يتطلع للذهب في أول أيام كأس الرئيس

08 تشرين الثاني 2023
الواعدة غيداء العشوش ومدربها ضرار هويمل يحملان كأس دوري الشابات -(الغد)

غيداء العشوش.. مستقبل الطائرة المحلية وسط تحديات صعبة

08 تشرين الثاني 2023
المنتخب الوطني للكرايته

منتخب الكراتيه يتصدر قائمة المتأهلين لبطولة العالم في إسبانيا

08 تشرين الثاني 2023
شلباية يواجه الفرنسي جاستون في بطولة متز للتنس اليوم

شلباية يواجه الفرنسي جاستون في بطولة متز للتنس اليوم

07 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

من المنطقة إلى العالم!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تأثيرات الحرب داخل الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حكم الجهاد في سورية!

موفق ملكاوي |اليوم

كونوا نادية

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا يعني برنامج جديد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

ليس لمحتل أن يتذرع بالدفاع عن نفسه

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

حكومة نتنياهو مرشحة للعالمية بالإجرام

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات | منذ17 ساعة
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات |08 تشرين الثاني 2023
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
 