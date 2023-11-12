مفاجأة فيصلاوية.. الطلب من العكش العودة للتدريبات بسبب بند في العقد و شكوى في الاتحاد

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فاجأ النادي الفيصلي، اللاعب محمد العكش برسالة على الواتساب، يطلب فيها عودته للتدريبات، رغم اعلان النادي رحيل العكش عن الفريق، بعد عدم تجديد عقده الذي انتهى بنهاية الشهر الماضي، وفق الحديث الرسمي الصادر عن النادي.الطلب الفيصلاوي المفاجئ للاعب ، جاء بعد أن قدم العكش شكوى ضد النادي للمطالبة بكامل قيمة عقده حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، حيث ان هناك بندا في العقد، يتيح له الاستمرار مع الفريق لفترة قادمة، كون هناك شرطا يعتبر العقد ممتدا إذا ما كان الفيصلي مشاركا في بطولة قاريه، وبالتالي العمل على اعادته اللاعب للفريق، خوفا من خسائر مالية قد تلحق بالنادي.وينص البند الأول في العقد الرسمي المبرم بين الفيصلي واللاعب : " يبدأ عقد اللاعب 17 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2020 وينتهي بتاريخ 30 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2023، وفي حال وجود مشاركة للنادي في أي بطولة قارية أو إقليمية، يمتد هذا العقد لينتهي في أول يوم من فترة التسجيل الأولى التي تلي نهاية الموسم"وخاطب مدير فريق الفيصلي اللاعب، وابلغه بضرورة العودة للتدريبات، وهو ما لم يفعله اللاعب احتجاجا على آلية انهاء عقده، والطلب منه باتصال هاتفي عدم الحضور للتدريبات والمبارايات وعدم رغبة المدير الفني بهوكشف المحامي عبدالرحمن المحادين من شركة هورايزن للاستشارات القانونية التي تتولى الدفاع عن العكش في تصريح لـ"الغد" عن التقدم بشكوى رسمية لدى اتحاد كرة القدم، للمطالبة بمبلغ 144 ألف دينار، بسبب إنهاء العقد والطلب من اللاعب مغادرة الفريق ، رغم قانونية استمراره حيث يؤكد العقد قانونية استمرار اللاعب مع الفريق حتى نهاية الموسم، إلا إن النادي الفيصلي طلب من العكش مغادرة الفريق يناء على رغبة المدير الفني.وقال المحامي : حاولنا جاهدين حل الموضوع وديا، حيث ابدى العكش تعاونا كبيرا، من خلال الطلب فقط بسداد رواتبه ومستحقاته السابقة فقط، إلا أننا لم ننجح في الاتصال بالنادي حتى الأن، الأمر الذي دفعنا لتقديم شكوى للمطالبة بكامل قيمة العقد.وينتظر أن تسعى إدارة النادي الفيصلي قريبا، لحل الموضوع وديا، بما يضمن تخفيف العبء المالي عن صندوق النادي.