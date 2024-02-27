مكافأة مالية لأصحاب بطاقات الاحتراف في بطولة الأردن لبناء الأجسام

مصطفى بالو

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لقي قرار اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بصرف مكافآت مالية مجزية تصل إلى 3000 دولار، توزع بمعدل 1000 لكل حائز على بطاقة احتراف في فئات "البدي بلدنج، الفيزيك والكلاسيك"، ضمن بطولة الأردن المفتوحة، التي تقام منافساتها بعد غد الجمعة، في صالة الشهيد راشد الزيود، ترحيبا واسعا في أوساط اللعبة.وإضافة إلى ذلك، سيتمكن الأبطال الحاصلون على بطاقات احتراف، من المشاركة في بطولة "يونيفيرس/ الأردن" في نسختها الثانية التي ستقام في الأردن خلال تموز (يوليو) المقبل، مجانا دون دفع أي رسوم.وأكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات في حديثه لـ"الغد"، أن الهدف من هذه الإجراءات، تحفيز الأبطال والأندية المشاركة، ورفع وتيرة المنافسة في فعالياتها، تقديرا للجهد المبذول من قبلهم، في التدريب والتجهيز ومراعاة أيضا تكاليف التجهيز الباهظة سواء بالتدريب أو بالتغذية والمكملات الغذائية".وأضاف كلمات: "حرصنا على إقامة فعاليات بطولة الأردن المفتوحة قبل حلول شهر رمضان المبارك، ومنحنا الأندية الوقت الكافي لإعداد أبطالها، للبطولة التي ستقام منافساتها في يوم واحد، فيما تقام عملية الميزان يوم غد الخميس في مقر الاتحاد، بدءا من الساعة الواحدة ظهرا إلى الخامسة مساء، ونتوقع مشاركة كبيرة وتنافسا قويا في البطولة، والتي ستكون تحت عدسة رصد اللجنة الفنية بالاتحاد".من جانبه، أكد اللاعب السابق والمدرب الوطني عمر قويدر، أن الاتحاد رفع منسوب المنافسة من قبل الأندية ومدربيها ولاعبيها قبل انطلاق منافسات بطولة الأردن المفتوحة، موضحا: "نثمن في أندية ومراكز بناء الأجسام واللياقة البدنية، قرار الاتحاد بصرف مكافآت مالية مجزية، ما يزيد من قوة المنافسة والزحف الجماهيري لحضور فعالياتها، إلى جانب تغليف البطولة بأجواء احترافية".وعن تجهيزاته في ناديه ولاعبيه المشاركين في البطولة، أجاب قويدر: "أجهز البطل المصري أسامة علي، والذي خضع لبرنامج تدريبي وغذائي شاق زاد على 3 أشهر، وهو الآن جاهز نفسيا ومعنويا للمنافسة على بطاقة احتراف وبطل أبطال البدي بلدنج، وارتفعت معنوياته وحماسه مع إعلان الاتحاد عن الجوائز المالية المجزية، في الوقت الذي أجهز فيه لاعبا أردنيا آخر، لكني ارتأيت مشاركته في البطولة المحلية المقبلة".وعلى صعيد متصل، قال اللاعب والمدرب الحالي صهيب شطناوي، إن الجوائزة المالية المخصصة من قبل اتحاد بناء الأجسام في بطولة الأردن، من شأنها أن تفتح شهية المشاركين ويزيد ازدحام الطريق بالمتنافسين إلى ألقاب بطل الأبطال وبطاقات الاحتراف للفئات الثلاث.وأضاف: "ترفع الجوائز مؤشر المنافسة على المستوى الفردي للاعبين، والجماعي للأندية والمراكز، وكنت أتمنى لو تم الإعلان عنها في وقت سابق، حيث كنت سأشارك فيها شخصيا".من جهة أخرى، قرر اتحاد بناء الأجسام تكليف الحكم الدولي المحترف بلال الدويكات، برئاسة لجنة الحكام، وإعادة تشكيلها بعضوية 3 حكام، حيث سبق للدويكات أن ترأس لجنة الحكام في وقت سابق، وهو الحكم المحترف الحامل لشهادات دولية، وسبق له المشاركة في تحكيم فعاليات بطولة العالم لبناء الأجسام، وله العديد من المشاركات في إدارة بطولات عربية عالمية معترف بها، واختير العام الماضي لإدارة فعاليات بطولة دولية في فلسطين المحتلة.