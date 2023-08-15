الأربعاء 16 آب 2023
النسخة المطبوعة

مكتسبات فنية وسياحية واقتصادية من استضافة الأردن لبطولة العالم للمصارعة

فرقة شابات السلط للفلكلور الشعبي تقدم عرضا فنيا في حفل الافتتاح - (من المصدر)
فرقة شابات السلط للفلكلور الشعبي تقدم عرضا فنيا في حفل الافتتاح - (من المصدر)
اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي 
عمان – يتابع الشارع الرياضي المحلي، بمشاعر الفخر والفرح، النجاح الباهر لاتحاد المصارعة، في وضع اسم الأردن على خريطة الاستضافات لكبرى البطولات العالمية، من خلال استضافته نهائيات بطولة العالم تحت 20 عاما، والتي تستمر حتى 20 آب (أغسطس) الحالي.اضافة اعلان
وتساهم استضافة الأردن لبطولة العالم لشباب وشابات المصارعة تحت 20 عاما الجارية حاليا في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في تنشيط الحركة السياحية في المملكة، خاصة وأن نحو 2500 مشارك ومشاركة من لاعبين ومدربين وحكام وإداريين ومشجعين، يتواجدون في المملكة لفترة 7 أيام، ويتخلل فترة تواجدهم تنظيم رحلات للمناطق السياحية والأثرية في مختلف المحافظات، إلى جانب التجول في الأسواق.
ويرى رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة، أن مكتسبات البطولة العالمية تتنوع بين سياحية واعتبارية وفنية ومادية، لافتا إلى أن تحول الأردن لمركز استضافات للبطولات الإقليمية والعالمية في اللعبة، ساهم بتغيير نظرة المجتمع الدولي لاتحاد اللعبة، وبشكل يساهم في زيادة دعمه وتنمية خطط التطوير، سعيا إلى الارتقاء باللعبة الأقدم والأعرق أولمبيا وعالميا.
ويقول: "هناك فائدة فنية من استضافة البطولة، تتمثل بانخراط كوادرنا البشرية مع الخبرات العالمية، وأهمهما احتكاك لاعبينا مع أبطال اللعبة، كما تساهم هذه البطولة بصقل خبرات حكامنا وكوادرنا التنظيمية". لافتا إلى أن البطولة ساهمت في توفير عوائد مادية جيدة للاتحاد وتنشيط الحركة السياحية في المملكة، ومؤكدا تشكل الانطباعات الإيجابية من الاتحاد الدولي عن الاستضافة الأردنية، الأولى من نوعها محليا وبين دول المنطقة".
ويؤكد مراقبون، أن استضافة الأردن لهذا الحدث الرياضي العالمي، حقق العديد من المكتسبات، أبرزها تحسين البنية التحتية لرياضة المصارعة، إضافة إلى تنشيط الحركة السياحية، مؤكدين أن العديد من البعثات المشاركة تستثمر تواجدهما في الأردن لزيارة المناطق الجميلة والرائعة فيه.
وفيما يتعلق بنتائج اليوم الأول من تصفيات المصارعة الحرة، فقد تأهل، الإيراني أبوالفضل بابالو والأوكراني إيفان برايماشينكو إلى نهائي وزن (97 كغم)، وتأهل الأميركي ماثيو سينغلتون والروسي إبراغيم كاديف إلى نهائيات وزن (79 كغم)، علما بأن اللاعب الروسي يلعب تحت "العلم الأولمبي".
وتأهل البورتوريكي جوليان جورجي والكازاخستاني أموربيك أولي إلى نهائيات وزن تحت (70 كغم)، وبلغ التركي عبدالله توبراك والروسي دالغات عبدالقاديروف نهائيات وزن (65 كغم)، كما تأهل الأذربيجاني روسلان آسيف والأندونيسي ساغار إلى نهائيات وزن (57 كغم).
وشكلت البطولة، فرصة احتكاك جيدة للاعبي المنتخب الوطني:  زيد اسحاق (وزن 65 كغم) وعبدالله مكون (وزن تحت 79 كغم)، واللذان توقف مشوارها مبكرا في تصفيات المصارعة الحرة، فيما ودع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، أورتس شاميل، الدور ثمن النهائي عن وزنه (74 كغم)، بفوزه على اللاعب البولندي ماركين ستانيك بتثبيت الأكتاف، قبل أن يخسر أمام منافسه القيرغستاني زاكسيليك بيتاسوف.
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