الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منار شعث رئيسا للجنه المؤقتة لاتحاد الكراتيه

منار شعث
منار شعث
عمان - الغد - قررت اللجنه الاولمبية تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة  الكراتيه  برئاسة منار شعث وعضوية كل من الدكتور اياد الملاح و العقيد الدكتور يوسف خير و رائد رشيد و فراس حسونه. اضافة اعلان
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