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الخميس 04 كانون الثاني 2024
7:31 م
منار شعث رئيسا للجنه المؤقتة لاتحاد الكراتيه
منار شعث
عمان - الغد - قررت اللجنه الاولمبية تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الكراتيه برئاسة منار شعث وعضوية كل من الدكتور اياد الملاح و العقيد الدكتور يوسف خير و رائد رشيد و فراس حسونه.
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