منار شعث رئيسا للجنه المؤقتة لاتحاد الكراتيه

اضافة اعلان

عمان - الغد - قررت اللجنه الاولمبية تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الكراتيه برئاسة منار شعث وعضوية كل من الدكتور اياد الملاح و العقيد الدكتور يوسف خير و رائد رشيد و فراس حسونه.