منافسة أردنية على جائزة "الفائزون الكبار" بالكراتيه

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أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه عن تواجد ٤ لاعبين من المنتخب الوطني في قائمة المرشحين للحصول على جائزة Grand Winners "الفائزون الكبار" لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم وممن شاركوا في جولات الدوري العالمي وحققوا أفضل الإنجازات في هذه الجولات خلال العام.وضمت القائمة لاعبا المنتخب الوطني ضمن وزن تحت ٦٠ كغم، عبدالله حماد وعمر شقرة، والبطل الأولمبي، عبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت ٦٧ كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت ٨٤ كغم).هذا وسيتم اختيار فائز واحد في كل وزن وذلك خلال الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الدوري العالمي والتي ستحتضنها مدينة دبلن الأيرلندية خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ سبتمبر / أيلول هذا الشهر.يذكر أن المنتخب الوطني للكراتيه كان قد حقق في الجولات الثلاث الماضية من بطولة الدوري العالمي والتي أقيمت في كل من مصر واليابان والمغرب، ٦ ميداليات من بينها ٤ ذهبيات تحققتها من خلال محمد الجعفري (ذهبيتان) وعبدالرحمن المصاطفة (ذهبيتان) وفضية للاعب عفيف غيث وبرونزية للاعب محمد الجعفري.