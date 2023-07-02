منتخبات "الطاولة" تشارك في البطولة العربية بالعراق

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أعلن الاتحاد الأردني لكرة الطاولة عن مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولة العربية التي تقام في مدينة السليمانية العراقية اعتبارا من 28 آب (أغسطس) المقبل، والتي تشهد إقامة المسابقات كافة (الفردي، الزوجي، الزوجي المختلط، الفرق) وللفئات العمرية المعتمدة من قبل الاتحاد العربي.ويرنو الاتحاد الأردني، من خلال هذه المشاركة، إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تضاف إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها المنتخبات الوطنية في مشاركاتها السابقة، وخصوصا في النسخة الأخيرة من البطولة العربية التي جرت في الأردن في العام 2021، حيث توج المنتخب الوطني للرجال والسيدات بلقب البطولة في إنجاز غير مسبوق يعد الأول من نوعه على المستوى العربي.وقال رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي "وضع الاتحاد بالتنسيق مع المدرب المصري عمرو رضا برنامجا تدريبيا متكاملا يهدف إلى رفع المستوى الفني لللاعبين واللاعبات كافة الذين سيمثلون الأردن في هذا الاستحقاق العربي، وإن المنتخبات الوطنية قادرة على بسط نفوذها على المسابقات، نظرا لمستواها المتقدم وقدرة اللاعبين وما يمتلكونه من خبرات واسعة".ومن ناحية أخرى، يختتم المنتخب الوطني للرجال والسيدات اليوم تحضيراتهما، وذلك استعداداً للمشاركة في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية التي ستقام في الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 تموز (يوليو) المقبل.ويمثل المنتخب الوطني في هذه المسابقة كل من اللاعبين واللاعبات: زيد أبو يمن وزياد الدميسي وحسن الحوراني ومحمد بني سلامة وخالد خضر وبتول خضر وزينة صدقة وتيماء أبو يمن وتينا خوري وريناد الحسيني وميرا هاشم.وأشار مدرب المنتخب الوطني عمرو رضا، إلى أن التدريبات تسير بصورة طيبة وأن الجدية تظهر على لاعبي ولاعبات المنتخب، وذلك من أجل تمثيل الأردن بشكل مشرف في الدورة العربية.وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني، أن المنافسة في الدورة العربية ستكون على أشدها، وذلك لأن المنتخبات العربية ستحضر بأفضل اللاعبين واللاعبات لديها.وأضاف رضا: "نتطلع إلى الوصول للجاهزية المطلوبة فنيا وبدنيا وذهنيا، وذلك لأن الدورة العربية تتطلب عملا كبيرا وجهودا مضاعفة".وكان المنتخب الوطني لكرة الطاولة قد أنهى، مؤخراً، معسكراً تدريبياً في جمهورية مصر العربية، وتخلله إقامة لقاءات ودية مع أندية وفرق مصرية.وتقام منافسات كرة الطاولة في الدورة العربية بالجزائر في مدينة تيبازة، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 14 تموز (يوليو) المقبل.ويذكر أن رياضة كرة الطاولة كانت قد حصدت للأردن 8 ميداليات، من بينها ميداليتان فضيتان و6 ميداليات برونزية خلال الدورات العربية السابقة.