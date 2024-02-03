منتخبات "الطاولة" تكثف تحضيراتها.. وطموحات ببلوغ الأولمبياد

بلال الغلاييني

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تكثف المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة من تدريباتها في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، والتي يقودها المدير الفني المصري عمرو رضا، والتي تأتي ضمن التحضيرات الخاصة بها، والتي تسبق مشاركاتها في الإستحقاقات الرسمية المقبلة، والتي اقرها الاتحاد من خلال خطة 2024، وتم رفعها رسميا إلى اللجنة الأولمبية الأردنية بصفتها المظلة الرسمية للرياضة الأردنية.ويركز الجهاز الفني في برنامج العمل على الجوانب الفنية والإدارية، سعيا لرفع المستوى الفني لكافة اللاعبين واللاعبات، علاوة على إجراء الكثير من اللقاءات الودية بين اللاعبين، والتي تأخذ الطابع التنافسي الرسمي، وهو ما يعتمد عليه الجهاز الفني حاليا.ويعول الاتحاد الأردني برئاسة طارق الزعبي على التصفيات الأولمبية الخاصة بمنطقة غرب آسيا، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024، حيث يملك لاعبو المنتخب الوطني فرصة التأهل نظرا للمستوى الفني المتميز الذيب وصلوا اليه في الأونة الأخيرة، والتي شهدت تفوق "الطاولة الأردنية" سواء على المستوى العربي أو على مستوى منطقة غرب آسيا من خلال إحراز النتائج القوية والإنجازات العديدة.ويشارك في التدريبات لاعبو المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات (زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم وتيماء أبو يمن وبراء الوديان)، إلى جانب العديد من اللاعبين في الفئات العمرية، والتي يتشهد اهتماما كبيرا من قبل الجهاز الفني والاتحاد، باعتبار الفئات العمرية هي الأساس في تطوير اللاعبين واكتشاف اللاعبين الموهوبين.وينتظر الاتحاد حاليا تحديد الموعد الرسمي لاقامة المعسكر التدريبي المشترك الذي يجمع بين لاعبي المنتخب الوطني ولاعبي المنتخب المصري، والذي سيقام في العاصكة عمان، والذي سيكون قبل موعد الدخول في التصفيات الأولمبية التأهيلية، حيث يعتبر هذا المعسكر محطة فنية مهمة للاعبين الذين سيمثلون الأردن في التصفيات، نظرا للمستوى المتقدم الذي يتمتع به لاعبو المنتخب المصري، خصوصا وان الفريق الشقيق سيحضر إلى عمان بلاعبيه المعروفين والحاصلين على المراكز المتقدمة في لائحة التصنيف التابعة للاتحاد الدولي.وينتظر أن تشهد التصفيات الأولمبية التأهيلية مشاركة كافة الاتحاد المنضوية تحت لواء اتحاد غرب آسيا، والذي يتخذ من العاصمة عمان مقرا رئيسيا له، حيث تسمح التعليمات بمشاركة لاعبين ولاعبتين من كل دولة، على أن يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لاعب ولاعبة الحاصلين على المركز الأول في كل فئة (الرجال والسيدات).وكانت النسخة الأخيرة من التصفيات الأولمبية، والتي جرت في العاصمة عمان وتحديدا في صالة الأميرة حمزة بمدينة الحسين للشباب، والتي جرت في العام 2020، قد شهدت عن تأهل لاعب المنتخب السعودي علي الخضراوي، وتأهل لاعبة المنتخب السوري هند ظاظا، في الوقت الذي كان فيه لاعبا المنتخب الوطني زيد أبو يمن وسوار أبو يمن قريبين جدا من التأهل.من ناحية أخرى أعلن رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا طارق الزعبي عن جاهزية الاتحاد العراقي لاستضافة التصفيات الأولمبية، وأن التنسيق بين الاتحادين غرب آسيا والعراقي وصل إلى أعلى مستويات، وأن الاتحاد العراقي قادر على استضافة مثالية لهذا الحدث الكبير، نظرا لما يملكه من مقومات فنية وإدارية على مستويات عالية، اضافة إلى وجود أصحاب الخبرات في هذا المجال.وقال الزعبي "نتابع كافة التحضيرات مع الأشقاء في الاتحاد العراقي، الذين شرعوا في اتخاذ الترتيبات الفنية والإدارية لضمان اخراج التصفيات بالصورة المثالية، وهذه التصفيات تستحق هذا الدعم والتحضير نظرا لأهميتها وباعتبارها الحدث الأبرز على روزنامة الاتحاد للعام الحالي 2024".وأكد الزعبي أن اتحاد غرب آسيا قرر اقامة بطولة الأندية للرجال والسيدات لدول المنطقة في مدينة جدة السعودية خلال شهر آذار (مارس) المقبل، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة واسعة من أندية دول المنطقة.