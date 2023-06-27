الثلاثاء 27 حزيران 2023
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منتخبا الرجال والسيدات لكرة الطائرة يشاركان في الدورة الرياضية العربية

منتخبا الرجال والسيدات لكرة الطائرة يشاركان في الدورة الرياضية العربية
منتخبا الرجال والسيدات لكرة الطائرة يشاركان في الدورة الرياضية العربية
يشارك المنتخبان الوطنيان للرجال والسيدات للكرة الطائرة، في منافسات الدورة الرياضية العربية، التي تقام في الجزائر خلال الفترة من 5 ولغاية 15 تموز المقبل.اضافة اعلان
ويشارك في منافسات الرجال إلى جانب المنتخب الوطني منتخبات الجزائر وقطر وليبيا وفلسطين، فيما يشارك في منافسات السيدات إلى جانب المنتخب الوطني منتخبات الجزائر وتونس والإمارات وقطر.
وخلال الأيام الماضية، تابع مجلس إدارة الاتحاد تحضيرات المنتخبين استعدادا للمشاركة في هذا الحدث العربي الكبير.
وأكد نائب سمو رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، أن الاتحاد يتطلع من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق إنجازات جديدة للكرة الطائرة الأردنية، خصوصا وأن المنتخبين يضمان في صفوفهما عناصر جيدة قادرة ومتحمسة على رفع راية الوطن خفاقة في هذه الدورة.
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