الثلاثاء 26 أيلول 2023
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منتخب البادل يواجه الكويت والبحرين بافتتاح البطولة العربية اليوم

المنتخب الوطني لرياضة البادل المشارك في البطولة العربية - (من المصدر)
المنتخب الوطني لرياضة البادل المشارك في البطولة العربية - (من المصدر)
 يفتتح اليوم المنتخب الوطني مشواره في البطولة العربية للبادل الرجال، والتي يستضيفها الاتحاد الإماراتي بالتعاون مع الاتحاد العربي في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، بمشاركة 11 دولة.اضافة اعلان
ويلتقي المنتخب الوطني عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي نظيره الكويتي، لحساب المجموعة الثانية من البطولة، فيما يواجه المنتخب البحريني عند الساعة الرابعة مساء.
وتتواصل منافسات البطولة غدا بمواجهتين للمنتخب الوطني، حيث يلتقي نظيره السوري عند الساعة التاسعة صباحا، على أن يواجه المنتخب السوداني عند الساعة الرابعة مساء.
ويختتم المنتخب مشواره في الدور الأول بلقاء المنتخب المصري يوم الجمعة عند الساعة التاسعة صباحا.
وحل المنتخب الوطني، في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سورية، الكويت، مصر، البحرين والسودان، فيما ضمت المجموعة الأولى كلا من: منتخبات الإمارات، قطر، سلطنة عمان، العراق والمغرب.
ويمثل المنتخب الوطني في البطولة العربية اللاعبون: سيف عدس، أحمد عدس، كرم حتاملة، زيد المشني، محمد اليماني، أحمد عقيل، حمزة الأسود ومحمد القطب، تحت قيادة المدرب سامي السيد، فيما يرأس الوفد عضو مجلس الإدارة ناديا نفاع، ويرافقهم المعالج محمد بربراوي.
وتقام البطولة حتى الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على أن تتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة للدور ربع النهائي. 
وشهد الشهر الماضي، إقامة بطولة المملكة التصنيفية الأولى للعبة البادل على ملاعب اتحاد التنس، والذي شارك فيها 92 لاعبا ولاعبة، بهدف توسيع قاعدة اللعبة وتشكيل منتخب وطني للرجال والسيدات استعدادا للمشاركات الخارجية. 
ويتطلع المنتخب الوطني، إلى تحقيق نتائج إيجابية في أول مشاركة له باللعبة، بعد أن أفرزت البطولة التصنيفية مستويات طيبة من اللاعبين المشاركين، واختيار العناصر الأفضل والأقوى لتمثيل المنتخب من خلالها.
وأقام المنتخب الوطني فور وصوله أمس، وجبة تدريبية خفيفة على أحد الملاعب التدريبية ، فيما تناول وفد المنتخب وجبة العشاء تحت رعاية وضيافة الاتحاد الإماراتي 
والعربي للبادل.
وتعد رياضة البادل إحدى رياضات المضرب، والتي تلعب عادة بشكل زوجي في ملعب مغلق بحوالي 25 % أصغر من حجم ملعب التنس الأرضي، وتكمن الاختلافات الرئيسية بأن جدران الملعب من زجاج، ويمكن لعب الكرات عليه كما هو الحال في رياضة السكواش.
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