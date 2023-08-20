الأحد 20 آب 2023
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منتخب التايكواندو يبدأ معسكرا تدريبيا مشتركا مع نظيره الكندي

المنتخب الكندي للتايكواندو خلال مشاركته في المعسكر التدريبي الأول بالأردن-(من المصدر)
المنتخب الكندي للتايكواندو خلال مشاركته في المعسكر التدريبي الأول بالأردن-(من المصدر)
 يبدأ المنتخب الوطني للتايكواندو اعتبارا من اليوم، معسكرا تدريبيا مشتركا مع نظيره الكندي الذي وصل إلى عمان يوم أمس.
ويأتي هذا المعسكر التدريبي في اطار تحضيرات المنتخبين للجولة الثانية من سلسلة الجائزة الكبرى التي ستقام في ‏‏باريس (عيار 6 نجمات) بالفترة من 31 آب (أغسطس) الحالي  وحتى 2 أيلول (سبتمبر) المقبل.اضافة اعلان
المنتخب الوطني الذي سيشارك بعد جولة باريس في دورة الالعاب الآسيوية التي ستقام في الصين خلال الفترة من 23 أيلول (سبتمبر) ولغاية 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، يحرص على الاستمرار في الاقامة في الصين للدخول في معسكر تدريبي استعدادا  للمشاركة في الجولة الثالثة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة الصين" (عيار 6 نجمات) التي تنطلق منافساتها من 6- 10 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ :" الغد"  يشارك المنتخب الكندي للتايكواندو بثلاثة لاعبين ، استعدادا لمشاركته في "جائزة باريس" وهذه هي المرة الثانية التي يعسكر فيها المنتخب الكندي في الأردن.
وأضاف :" سيجري المنتخبان تدريبات مشتركة قبل التوجه  للمشاركة في "جائزة فرنسا"، وسيغادرمنتخبنا الوطني الأول للتايكواندو يوم الأربعاء 30 الشهر الحالي للعاصمة الفرنسية، ويضم اللاعبين جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وأنس ‏الصادق ومحمود الطرايرة وفهد عمار".‏
وأضاف :" لقد كانت المعسكرات التدريبية التي أقيمت في الأردن في النصف الأول من العام الحالي ذات فائدة كبيرة على منتخبات الأردن والمغرب والتشيك وبلغاريا والبرازيل ‏‏وكندا والمانيا ومصر ولبنان".‏
وأشار:" قيمنا الفائدة المرجوة للاعبي المنتخب الوطني وأخذ اتحاد التايكواندو والجهاز التدريبي بعين الاعتبار ضرورة الاهتمام باللاعبين لرفع رصيدهم من النقاط".
وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف: هدفنا الآن، يرتكز على تحقيق اللاعبين نتائج مميزة، وهم أهل لذلك، وكلي ثقة أن كل لاعب من لاعبي المنتخب الوطني، هم على كفاءة عالية، من أجل تحقيق نتائج مميزة في دورة الألعاب الآسيوية وفي جائزتي فرنسا والصين، نطمح أن تكون المشاركة الأردنية على أكمل وجه في التايكواندو بأولمبياد باريس 2024".
وعلى صعيد متصل شاركت نادين دواني عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي مؤخرا في اجتماع المجلس الاستثنائي في كوريا الجنوبية عبر تقنية الفيديو، وترأس الاجتماع رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الدكتور تشونغ ون تشو، وتم فيه مناقشة العديد من الأمور التي تساهم في تطوير الرياضة، كما تم اعتماد اقامة بطولات عالمية ضمن روزنامة العام المقبل.
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