منتخب التايكواندو يبدأ منافسات "جائزة الصين" غدا

أيمن وجيه الخطيب

اضافة اعلان

يبدأ المنتخب الوطني للتايكواندو، غدا، منافسات الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "عيار 6 نجمات" التي تقام في مدينة تيون الصينية.ويمثل المنتخب في منافسات يوم غد 4 لاعبين، هم جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، زيد مصطفى، زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، ‏‏‏وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، ويلعب بعد غد أنس الصادق، وفهد عمار (وزن فوق 80 كغم)، وراما أبو الرب (وزن فوق 68 كغم)‏.‏ويتطلع لاعبو المنتخب الوطني للحفاظ على تصنيفهم العالمي والأولمبي؛ حيث إن 5 منهم يتصدرون المراكز الستة الأولى للمرة الأولى وهم، جوليانا الصادق وراما أبو الرب وصالح ‏الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني. ويتطلع بقية لاعبي المنتخب للتقدم واعتلاء منصة التتويج ورفع العلم الأردني عاليا خفاقا.ويشارك في سلسلة الجائزة الكبرى أفضل 32 لاعبا ولاعبة من كل وزن، ويحصل صاحب المركز الأول على 60 نقطة، وصاحب ‏‏‏‏المركز ‏الثاني على 36 نقطة، وصاحب المركز الثالث على 21.6 نقطة.‏وكان المنتخب الوطني قد أنهى، قبل أيام، معسكره التدريبي المشترك مع منتخبات السعودية ولبنان وأوزباكستان استعدادا لجائزة الصين.وينتظر المنتخب الوطني، عقب انتهاء مشاركته في "جائزة الصين"، بطولة كأس الرئيس الدولية (عيار نجمتين)، بالفترة من 8 إلى 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، التي يسضيفها الأردن للمرة الأولى وستقام على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وتضم كلا من: فئات الكبار والناشئين والبارالمبيك.واعتمد الاتحاد الدولي للتايكواندو في البطولة على روزنامة نشاطاته الموزعة على الاتحادات المنتسبة إليه، وتشكل المحطة قبل الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتتيح للاعبين فرصة تحقيق نقاط تصنيفية مهمة عن منطقة آسيا، ومساندة النقاط التصنيفية للجولتين المتبقيتين من سلسلة الجائزة الكبرى وبطولة العالم.