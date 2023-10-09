الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب التايكواندو يبدأ منافسات "جائزة الصين" غدا

تعبيرية
تعبيرية
 يبدأ المنتخب الوطني للتايكواندو، غدا، منافسات الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "عيار 6 نجمات" التي تقام في مدينة تيون الصينية.اضافة اعلان
ويمثل المنتخب في منافسات يوم غد 4 لاعبين، هم جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، زيد مصطفى، زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، ‏‏‏وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، ويلعب بعد غد أنس الصادق، وفهد عمار (وزن فوق 80 كغم)، وراما أبو الرب (وزن فوق 68 كغم)‏.‏
ويتطلع لاعبو المنتخب الوطني للحفاظ على تصنيفهم العالمي والأولمبي؛ حيث إن 5 منهم يتصدرون المراكز الستة الأولى للمرة الأولى وهم، جوليانا الصادق وراما أبو الرب وصالح ‏الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني. ويتطلع بقية لاعبي المنتخب للتقدم واعتلاء منصة التتويج ورفع العلم الأردني عاليا خفاقا. 
ويشارك في سلسلة الجائزة الكبرى أفضل 32 لاعبا ولاعبة من كل وزن، ويحصل صاحب المركز الأول على 60 نقطة، وصاحب ‏‏‏‏المركز ‏الثاني على 36 نقطة، وصاحب المركز الثالث على 21.6 نقطة.‏
وكان المنتخب الوطني قد أنهى، قبل أيام، معسكره التدريبي المشترك مع منتخبات السعودية ولبنان وأوزباكستان استعدادا لجائزة الصين. 
وينتظر المنتخب الوطني، عقب انتهاء مشاركته في "جائزة الصين"، بطولة كأس الرئيس الدولية (عيار نجمتين)، بالفترة من 8 إلى 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، التي يسضيفها الأردن  للمرة الأولى وستقام على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وتضم كلا من: فئات الكبار والناشئين والبارالمبيك.
واعتمد الاتحاد الدولي للتايكواندو في البطولة على روزنامة نشاطاته الموزعة على الاتحادات المنتسبة إليه، وتشكل المحطة قبل الأخيرة  للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتتيح للاعبين فرصة تحقيق نقاط تصنيفية مهمة عن منطقة آسيا، ومساندة النقاط التصنيفية للجولتين المتبقيتين من سلسلة الجائزة الكبرى وبطولة العالم.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية برفقة النجم الإسباني رافايل نادال - (من المصدر)

شلباية يتقدم 59 مركزا بالتصنيف الدولي للتنس.. ونادال يهنئ

منذ 44 دقيقة
صورة تعبيرية للعبة كرة القدم - (من المصدر)

أحداث غزة تحول نجوم الكرة لمحللين سياسيين وخبراء عسكريين

منذ 45 دقيقة
اللاعب الأردني موسى التعمري خلال مشاركته أمس مع فريقه مونبيليه بمواجهة كليرمون فوت 63 بالدوري الفرنسي - (من المصدر)

"النشامى" يأمل بالاستفادة من تألق التعمري في فرنسا

منذ 46 دقيقة
لقطة جماعية للمتطوعين المشاركين في تنظيم بطولة العالم للمصارعة بالأردن - (من المصدر)

"المصارعة" مرشح لجائزة أفضل اتحاد آسيوي.. وإعفاء من غرامة قيمتها 75 ألفا

منذ 47 دقيقة
الجهاز الفني لفريق الفيصلي بقيادة التونسي غازي الغرايري- ( من المصدر)

آلية تعامل إدارة الفيصلي مع قضية المدرب تثير تفاعل الجمهور

منذ1 ساعة
اللاعبة لانا فراس (يمين) خلال مشاركتها بدوري المحترفات الموسم الماضي مع فريق الاتحاد - (من المصدر)

ارتفاع ملحوظ لأعداد اللاعبات الأردنيات في الملاعب السعودية

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

القيادات التنفيذية والقدرة على اتخاذ القرار 2 - 2

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

"أسطرة" إسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

فض الالتباس

موفق ملكاوي |اليوم

فلسطين ستبقى البوصلة

جهاد المنسي |اليوم

طوفان الأقصى".. تغير لمعادلات اللعبة

محمود الخطاطبة |اليوم

لماذا؟ هذا هو السؤال المطلوب لمعرفة الجواب

حسني عايش |اليوم
ترجمات
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات | منذ2 ساعة
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
مدنيون أرمن يترجلون من شاحنة عسكرية بعد إجلائهم من ناغورنو كاراباخ برعاية قوة حفظ السلام الروسية - (أرشيفية)

الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
Untitled-1

مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
رسم للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بين جنوده - (أرشيفية)

"البونابرتية" تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا ‏

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في زيارة انتخابية - (أرشيفية)

لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
 