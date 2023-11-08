منتخب التايكواندو يتطلع للذهب في أول أيام كأس الرئيس

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - تنطلق اليوم بطولة كأس الرئيس للتايكواندو (عيار نجمتين) عن منطقة آسيا، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب للمرة الأولى في الأردن.وتشمل البطولة منافسات الكبار والناشئين والبارالمبيك، بمشاركة 553 لاعبا من 34 دولة هي الأردن وأذربيجان والسعودية وإيران وكوريا الجنوبية وتركيا وسورية وأفغانستان والهند وجزيرة اندروس وهايتي وأوكرانيا وبولندا وبريطانيا والكويت ولبنان والصين تايبيه وقطر وفرنسا والصين والعراق واليابان وأوزبكستان وكازاخستان واليمن والإمارات والبحرين وألمانيا وعُمان والبرازيل والولايات المتحدة وليسوتو والمغرب ومصر، إضافة إلى فريق اللاجئين العالمي.وتقتصر فعاليات البطولة على تتويج الفائزين بالميداليات حيث تم إلغاء الحفل الافتتاحي للبطولة احتراما للأهل في غزة.واكتمل يوم أمس عقد الفرق المشاركة في البطولة، وجرت عملية التوزين والقرعة في مقر اقامة الوفود بفندق "دايز ان".ويخوض منافسات البطولة اليوم كل من جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) ونتالي الحميدي (وزن تحت 62 كغم) وفهد عمار (وزن تحت 87 كغم)، ويلعب يوم غد صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) ومحمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم) وراما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم) وزيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم).ويدخل المنتخب الوطني للناشئين منافسات البطولة بعد غد السبت ويضم كلا من لين الجعافرة، ميسر الدهامشة، ملاك الأشقر، وفادية خرفان، رزان الرواشدة، سدين حمزة، سارة أبو جيش، جنى عبد الله، حلا ملكاوي، آية هاني عبد الله، إيمان إبراهيم، أحمد الخلايلة، وأنس الحسامي، عماد الجرس، جعفر الداوود، ومؤمن عصفور، محمد أبو غزال، محمد أيمن، راشد حمدان، ينال الزاهري.وتتيح البطولة استخدام بطاقة "وايلد كارد" للتصفيات، حيث تمنح فرصة تأهل الفائزين الأربعة الأوائل في التصنيف الآسيوي إلى بطولة آسيا العام 2024 المؤهلة للأولمبياد المقبل، كما أنها تتيح الفرصة أمام اللاعبين الذين أنهوا عقد الـ40 نقطة، لإضافة 20 نقطة أخرى على تصنيفهم الأولمبي، من خلال نيلهم الميدالية الذهبية، ويحصل صاحب الميدالية الفضية على 12 نقطة، وصاحب الميدالية البرونزية على 7.5 نقطة.