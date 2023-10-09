منتخب التايكواندو يستعد للمشاركة في جولة الجائزة الكبرى

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يستعد المنتخب الوطني للتايكواندو للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بجولتها ما قبل الأخيرة والتي تستضيفها مدينة تاي يوان الصينية والتي تنطلق يوم غد وتستمر حتى الخميس المقبل.ورفع المنتخب الوطني من وتيرة تحضيراته في مدينة تاي يوان الصينية بخوض تمارين يومية استعداداً للبطولة للوصول للجاهزية الكاملة للمشاركة في هذه الجولة والتي يشارك فيها أفضل 32 لاعب في العالم بحسب التصنيف الدولي.ويمثل المنتخب الوطني في هذه الجولة من بطولة الجائزة الكبرى كل من جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم ) وراما أبو الرب ( وزن فوق 67 كغم ) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم ) وزيد الحلواني ( وزن تحت 68 كغم) وصالح الشرباتي( وزن تحت 80 كغم ) وأنس الصادق ( وزن فوق 80 كغم ) وفهد عمار ( وزن فوق 80 كغم ).وسيفتتح المنتخب الوطني مشاركته في البطولة يوم بعد غد الأربعاء من خلال زيد مصطفى وزيد الحلواني وصالح الشرباتي وجوليانا الصادق، فيما يخوض يوم الخميس القادم باقي اللاعبين منافسات أوزانهم.وكان المنتخب الوطني للتايكواندو قد شارك مؤخراً في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغتشو الصينية وقد حقق ٣ ميداليات عن طريق صالح الشرباتي - فضية وزن تحت ٨٠ كغم وزيد مصطفى - فضية وزن تحت ٦٨ كغم وزيد الحلواني - برونزية وزن تحت ٦٣ كغم.ويسعى المنتخب بحسب ما أفاد المدير الفني للمنتخبات الوطنية "فارس العساف" لإحراز نتائج متقدمة في هذه الجولة متجهين بقوة نحو الهدف المرسوم منذ سنوات وهو تأهيل اللاعبين مباشرةً لأولمبياد باريس وذلك عن طريق تصدر المراكز الستة الأولى في التصنيف الأولمبي.