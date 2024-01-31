منتخب التايكواندو يطمح إلى الذهب في بطولة كأس العرب

أيمن وجيه الخطيب ‏

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يخوض المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم منافسات بطولة كأس العرب الرابعة (عيار نجمة)، التي تقام في مدينة الفجيرة ‏الإماراتيه بتنظيم من اتحاد الإمارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية بإشراف الاتحاد العربي للتايكواندو.‏ويتكون المنتخب الوطني المشارك في البطولة من: المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، والمدربان محمد البخيت وريهام الجلاد والمعالجان لانا ‏جوردن ولؤي مرايات، واللاعبون جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار وراما ‏أبو الرب ونتالي الحميدي.‏وكان المنتخب الوطني، أنهى معسكره التدريبي الدولي أمس الذي استمر لمدة أسبوعين في مدينة الفجيرة، ‏استعدادا للبطولة، والتي يعقبها مشاركة المنتخب في بطولة الفجيرة الدولية (عيار نجمتين).‏ويتطلع المنتخب الوطني إلى نيل لقب البطولة وتحقيق إنجازات تدعم اللاعبين في التصنيف الدولي، وتحقيق أكبر عدد ‏من الميداليات الذهبية، ويشهد المنتخب الوطني للتايكواندو، في الوقت الذي عقد فيه أمس اجتماع الحكام والاجتماع الفني والقرعة بإشراف المندوب الفني للاتحاد الدولي، و‏اللجنة الفنية بالاتحاد العربي، واللجنة المنظمة وممثلو الفرق والمنتخبات المشاركة في البطولة، وحضر الاجتماعات ‏إداريو ومدربو المنتخبات، وتم اعتماد القرعة على التصنيف الدولي للاعبين بنسبة، أو حسب ما ‏يتقرر من قبل المندوب الفني للبطولة خلال الاجتماع الفني.‏وتقام منافسات بطولة كأس العرب وفقا لنظام مباريات خروج المغلوب من مرة واحدة، وتطبيق قوانين المنافسات الخاصة بالاتحاد ‏الدولي للتايكواندو وفقا لآخر تعديلاته التي أقرها العام الماضي، ويبلغ زمن المباريات لفئة الرجال والسيدات دقيقتين ودقيقة استراحة، ويمكن التعديل حسب ما يتقرر من قبل المندوب الفني للبطولة، ويبلغ زمن المباريات لفئتي الشباب والناشئين دقيقة ونصف، ودقيقة ‏استراحة، ويتم احتساب الترتيب العام للبطولة بنظام النقاط نقطة واحدة للمشاركة بعد تخطي عملية الميزان ونقطة واحدة للفوز سواء ‏خلال المباراة أو عن طريق القرعة و7 نقاط للميدالية الذهبية، و3 نقاط للميدالية الفضية ونقطة واحده للميدالية البرونزية.‏وتحسب النتائج العامة للبطولة على النحو الآتي: الترتيب العام فئة المنتخبات والترتيب العام للبطولة لفئة الأندية، والترتيب العام ‏للبطولة للدولية، حيث يتم احتساب جميع النقاط التي تحصلت عليها الفرق والمنتخبات مجتمعة لكل دولة، ويتم توزيع الميدالية الذهبية ‏للمركز الأول والفضية للثاني والبرونزية للثالث، وميدالية برونزية للخاسرين في نصف النهائي، وكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى في ‏الترتيب العام للمننخبات والأندية وكأس أفضل لاعب ولاعبة وكأس أفضل مدرب وكأس أفضل حكم وكأس الروح القتالية وكأس ‏اللاعب الواعد وكأس اللعب النظيف.‏كما يلتزم الاتحاد العربي للتايكواندو بشكل صارم بتعليمات اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات والعقاقير، وسوف يقوم بإيقاع ‏العقوبات المناسبة على المتنافسين الذين يثبت تناولهم لمنشطات أو عقاقير، كما سيقوم الاتحاد الدولي للتايكواندو بعمل فحوصات ‏عشوائية للمتنافسين المشاركين وأي منافس لا يمتثل للفحص أو يتضح قيامه بمخالفة يتم إلغاء نتيجته ويكون عرضة للعقوبة، وتجرى عملية الوزن الرسمي قبل يوم واحد من المنافسات الخاصة بذلك الميزان.‏