منتخب التنس للناشئين يشارك بتصفيات كأس ديفيز

مهند جويلس

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عمان - يشارك المنتخب الوطني للتنس الأرضي، في البطولة التأهيلية لكأس ديفيز للناشئين تحت 16 عاما، وبطولة "بيلي جين كينج" للناشئات تحت 16 عاما، واللتين تنطلقان غدا في سريلانكا وحتى 24 من الشهر الحالي.ويتكون الوفد من 6 لاعبين ولاعبات هم: مالك القرنة، أمير جابر، طلال شطارة، مايا العساف، هاجر اللوزي وسلاف أبو لطيف، ويرافق الوفد المدرب الرئيسي للمنتخب أندروا فيشر، والمدربة آنا أبو الحاج والمعالج محمد بربراوي.ويتطلع منتخب الناشئين إلى حجز إحدى البطاقات المؤهلة للأدوار المتقدمة المؤهلة لكأس ديفيز، بعد استعدادات جيدة في الفترة الماضية، فيما يطمح منتخب الناشئات إلى تقديم مستويات وعروض جيدة في "بيلي جين كينج"، أملا بوضع خريطة الطريق للمنتخب في الاستحقاقات المقبلة.وكان المنتخب الوطني للناشئين، فقد فرصة المنافسة في التصفيات النهائية عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا وبلوغ بطولة كأس العالم، وذلك بعد خسارته في جميع مباريات المجموعة الرابعة التي أقيمت في مدينة كوتشانج ساراويك الماليزية العام الماضي.ومثل المنتخب الوطني في البطولة وقتها 3 لاعبين وهم: أمير جابر، طلال شطارة ومحمد شاهين، وذلك تحت قيادة المدرب طارق شكاخوا، حيث تأهل المنتخب إلى تلك التصفيات بعد تحقيقه المرتبة الأولى على منطقة غرب آسيا والتاسعة قاريا، ما مكنه من خوض التصفيات النهائية بشكل مباشر.وخسر المنتخب الوطني مباراته الأولى من أمام منتخب كازاخستان بمباراتين مقابل مباراة واحدة، فيما تعرض للخسارة بنتيجة 3-0 من أستراليا، قبل أن يختتم الدور الأول بخسارة أخرى من المنتخب السنغافوري 2-0.