منتخب الجوجيتسو يخوض مرانه الأول في الصين

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خاض المنتخب الوطني للجوجيتسو الثلاثاء، أولى تدريباته في مدينة هانغتشو الصينية وذلك استعداداً للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية.وكان وفد المنتخب الوطني للجوجيتسو قد وصل إلى هانغتشو يوم أمس الإثنين حيث سيبدأ مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية يوم بعد غد الخميس.حيث سيخوض منافسات يوم بعد غد الخميس كل من اللاعبين، عبدالكريم الرشيد (وزن تحت ٦٩ كغم) وخليل الارناؤوط (وزن تحت ٦٢ كغم) وعبدالله جاويش (وزن تحت ٦٢ كغم).وتستكمل يوم الجمعة مشاركة منتخب الجوجيتسو من خلال ، ياسمين العلمي (وزن تحت ٥٢ كغم) ومحمود جبر (وزن تحت ٧٧ كغم).ويختتم المنتخب الوطني مشاركته في الدورة يوم السبت المقبل من خلال : يارا قاقيش (وزن تحت ٦٣ كغم) وبدر الخزاعي (وزن تحت ٨٥ كغم) وحسين الرشيد (وزن تحت ٨٥ كغم)