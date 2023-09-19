منتخب السلة إلى جانب العراق وفلسطين والسعودية بقرعة تصفيات كأس آسيا

خالد تيسير العميري

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سحبت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للرجال بكرة السلة 2025 بحضور اللاعبين السابقين الإيراني حامد حدادي والفلبيني غابي نوروود، والتي أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات العراق وفلسطين والسعودية.وضمت المجموعة الأولى منتخبات، تايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا، وجاءت منتخبات الصين تايبيه وهونغ كونغ والفلبين ونيوزيلندا في المجموعة الثانية، فيما تواجدت منتخبات الصين وغوام واليابان ومنغوليا في المجموعة الثالثة.وجاءت منتخبات إيران وكازاخستان وقطر والهند في المجموعة الخامسة، وضمت المجموعة السادسة منتخبات، البحرين وسورية ولبنان والإمارات.وراعت القرعة مبادئ التصنيف العالمي الجديد والمواقع الجغرافية، حيث تم وضع الفرق الـ24 المشاركة في البطولة التأهيلية المكونة من ثلاث نوافذ في 8 أوعية تحتوي على 3 فرق لكل منها، مع توزيع المنتخبات الأعلى تصنيفا على الوعاءين الأول (أستراليا ونيوزيلندا واليابان) والخامس (إيران ولبنان والأردن).وتنطلق التصفيات الآسيوية من خلال إقامة مباريات النافذة الأولى في الفترة من 22 إلى 24 شباط “فبراير” 2024، فيما تلعب النافذة الثانية بالفترة من 21 إلى 24 تشرين الثاني “نوفمبر” 2024، وتقام النافذة الثالثة في الفترة من 20 إلى 25 شباط “فبراير” من العام 2025.وقسمت المنتخبات الـ 24 على ست مجموعات بالتساوي بين المنطقتين الغربية والشرقية، بواقع 4 فرق في المجموعة الواحدة، حيث ستقام تصفيات كأس آسيا بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية يتأهل عنها أربع فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالبطولة.وجدير ذكره، أن المنتخب الوطني سبق له المشاركة في 16 نسخة سابقة من بطولة كأس آسيا منذ أول مشاركة له في نسخة العام 1983 في هونغ كونغ، ويعد أبرز إنجاز للمنتخب الوطني في المحفل الآسيوي، وصافة بطولة آسيا العام 2011 في مدينة ووهان الصينية، بعدما خسر أمام الصين (69-70)، وسبقها بإحراز الميدالية البرونزية في بطولة كأس آسيا العام 2009 بالصين.