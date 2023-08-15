منتخب السلة للسيدات يتجاوز كازاخستان ويبلغ نصف نهائي آسيا

خالد تيسير العميري

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تأهل المنتخب الوطني للسيدات لكرة السلة، إلى الدور نصف النهائي من المستوى الثاني لبطولة كأس آسيا، بفوزه على نظيره المنتخب الكازاخستاني بنتيجة 74-65 (النصف الأول 32-31)، في لقاء جمعهما أمس بصالة "نيميبوتر" في العاصمة التايلاندية بانكوك، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة عن مباريات المجموعة الثانية.وشهدت مباريات المجموعة الأولى، فوز أندونيسيا على إيران (65-56) وماليزيا على منغوليا (85-68)، علما بأن الفرق المشاركة كافة، ستخضع لاستراحة اليوم، على أن تستكمل البطولة يوم غد بإقامة 3 مواجهات، بحيث تلعب منغوليا مع سريلانكا عند الساعة 8:30 صباحا في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، تليها مواجهة إيران مع كازاخستان الساعة 11 صباحا وتايلاند مع ماليزيا الساعة 1:30 بعد الظهر، ضمن التصفيات المؤهلة للدور نصف النهائي من البطولة القارية.ويلعب الخاسر من مباراة (إيران وكازاخستان) مع الخاسر من مباراة (تايلاند وماليزيا) في دور تحديد المركزين 5 و6 الذي يقام يوم بعد غد، فيما تلعب أندونيسيا مع الفائز من مباراة ماليزيا وتايلاند الساعة 11 صباحا، ضمن الدور نصف النهائي، فيما يلاقي المنتخب الوطني الفائز من مباراة إيران وكازاخستان عند الساعة 1:30 بعد الظهر.وتصدرت أندونيسيا ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، تليها إيران ثانية برصيد 5 نقاط وماليزيا ثالثة برصيد 4 نقاط ومنغوليا رابعة برصيد 3 نقاط، فيما تصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب فرق مجموعته الثانية بـ"العلامة الكاملة" برصيد 6 نقاط، وجاءت تايلاند ثانية برصيد 5 نقاط وكازاخستان ثالثة برصيد 4 نقاط وسريلانكا رابعة برصيد 3 نقاط.الأردن 74 كازاخستان 65اعتمد المدير الفني للمنتخب الوطني فرانشيسكو ألفاريز على الخماسي الأساسي، ماسه النوباني والمجنسة ايجا شيبارد وليليانا أبو جبارة وماريا الحن وزاره النجار، إلى جانب مداورتهن مع اللاعبات رشا عبده وجانسيت بالتشين ويارا حماده، في الوقت الذي غابت فيه اللاعبات، هبة ملكاوي وجوانا حداد وذكرى شحادة وفرح الشياب عن اللقاء لأسباب فنية.في المقابل، اعتمد مدرب كازخستان فيتالي ستريبكوف على الخماسي، تمارا ياجودكينا وأنستاسيا وأوكسانا ايفانوفا وآنا بيزغودوفا وداريا كوروليفا.وجاءت بداية المباراة قوية من جانب لاعبات الفريقين على الجانب الدفاعي، ليتقدم المنتخب الوطني في نتيجة النصف الأول بفارق نصف سلة (32-31) بعد حسمه الفترة الأولى (19-18).وكشرت لاعبات المنتخب الوطني عن أنيابهن في الفترة الثالثة (21-13)، التي شكلت فيها المجنسة ايجا شيبارد علامة فارقة للمنتخب الوطني، لتساهم بفوزه في النتيجة النهائية للمباراة بفارق 9 نقاط (74-65) بعد تساوي كفة الفريقين في الفترة الرابعة (21-21).وبرزت الأميركية ايجا شيبارد في اللقاء، من جانب لاعبات المنتخب الوطني، بتسجيلها 38 نقطة مع متابعة و8 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة بفاعلية 37، تليها ماريا الحن بتسجيلها 17 نقطة مع 9 متابعات و3 تمريرات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 18، ثم رشا عبده بتسجيلها 11 نقطة مع متابعتين وتمريرتين وستيل بفاعلية 11، فيما كانت تمارا ياجودكينا اللاعبة الأبرز من جانب كازاخستان بتسجيلها 20 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات بفاعلية 22، تليها آنا بيزغودوفا بتسجيلها 13 نقطة مع 9 متابعات وتمريرة وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 15.وقام المنتخب الوطني بـ27 متابعة (23 دفاعية و4 هجومية) مقابل 39 متابعة لكازاخستان (28 دفاعية و11 هجومية)، وسجلت لاعبات "الصقور" 16 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 4 لكازاخستان، و13 نقطة من "الفاست بريك" مقابل نقطتين لكازاخستان، التي سجلت 11 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 4 نقاط للأردن، كما ساهمت دكة بدلائها بتسجيل 14 نقطة مقابل 12 نقطة جاءت من "بنش" المنتخب الوطني.