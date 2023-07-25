منتخب السلة يحلق إلى البرتغال للمشاركة في الدورة الرباعية الدولية

خالد تيسير العميري

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تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، اليوم، إلى مدينة “فيانا دو كاستيلو” البرتغالية، وذلك للدخول في معسكر تدريبي يتخلله خوض دورة رباعية ودية، ضمن إطار تحضيرات “صقور الأردن” لخوض نهائيات النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم 2023، التي تحتضنها الفلبين واليابان وأندونيسيا “استضافة مشتركة” في الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.ويلتقي “صقور الأردن” مع منتخبات، جمهورية التشيك والبرتغال وساحل العاج في بطولة كأس البرتغال الدولية الودية بعد اعتذار المنتخب اللبناني عن عدم المشاركة لأسباب خاصة، وذلك على هامش المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب الوطني هناك ويمتد حتى 31 تموز (يوليو) الحالي، قبل أن يعود منتخب السلة إلى المملكة لخوض منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني بالفترة من 3 إلى 10 آب (أغسطس) المقبل، بمشاركة منتخبات أنغولا والمكسيك والبرتغال.وكان المنتخب الوطني قد اختتم معسكره في مقاطعة آليتوس بجمهورية ليتوانيا مؤخرا، بخوضه 3 مباريات ودية أمام ليتوانيا -المصنفة الثامنة على العالم- وخسرها (69-107) و(75-93) و(75-101)، في إطار سعي الجهاز الفني لإكساب اللاعبين الخبرات اللازمة وتعزيز الإيجابيات ومعالجة الأخطاء.وترأس المجنس الأميركي الجديد رونداي هوليس جيفرسون، قائمة المنتخب الوطني المتجهة إلى معسكر البرتغال، والتي تضم إلى جانبه اللاعبين: أحمد الدويري وزيد عباس وسامي بزيع وأمين أبو حواس وفريدي إبراهيم وأحمد حمارشة وفادي قرمش وأحمد الحموري ومحمود الهزايمة ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان وأمير عيد وهاشم عباس، في الوقت الذي غادر فيه لاعب الجناح أشرف الهندي بعثة المنتخب عائدا إلى عمان، لإجراء الفحوصات الطبية والوقوف على تفاصيل إصابته بالعين، التي تعرض لها خلال تدريبات الفريق بمعسكر ليتوانيا.كما يضم وفد المنتخب الوطني، المدير الفني وسام الصوص ومساعديه عبدالله أبو قورة ومحمد حمدان والإسباني اغناسيو والمعد البدني أحمد سمير والمعالجين حسن برهومة وسنا دي لوس أنجيليس، ومدير المنتخب محمد الدباس.وغاب اللاعبان هاشم عباس ومحمد شاهر عن المباراة الودية الأخيرة التي خسرها المنتخب الوطني أمام ليتوانيا بنتيجة (75-101)، لاستمرار تواجدهما في مرحلة الاستشفاء من الإصابات الطفيفة التي يعاني منها اللاعبان، فيما غاب اللاعب الشاب محمود الهزايمة عن اللقاء أيضا، بسبب إصابته بخلع في إصبع اليد.واستكمالا لرحلة التحضير بعد خوض بطولة كأس الملك في الأردن، يتجه المنتخب الوطني للرجال بـ”قائمته النهائية” إلى الطرف الشرقي من البحر الأسود، وتحديدا إلى جورجيا، لخوض الدورة الرباعية الدولية الودية، التي تضم منتخبات: جورجيا وإيران ومونتينيغرو في الفترة من 11 إلى 14 آب (أغسطس) المقبل.وبعد خضوعه لاستراحة لنحو 72 ساعة في العاصمة “عمان” بسبب حجوزات الطيران، يغادر المنتخب الوطني إلى الجنوب الشرقي من القارة الآسيوية وتحديدا إلى الصين، للمشاركة في البطولة الودية التي تضم منتخبات جنوب السودان وإيران وفنزويلا، وذلك في الفترة من 18 إلى 22 آب (أغسطس) المقبل، على أن يتجه “الصقور” بعد ذلك إلى العاصمة الفلبينية مانيلا لخوض غمار منافسات كأس العالم.ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة بالمونديال إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا؛ حيث سيفتتح مشواره في كأس العالم بالعاصمة “مانيلا” يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة المنتخب اليوناني عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الاثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة المنتخب الأميركي يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا.