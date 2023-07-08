الأحد 09 تموز 2023
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منتخب السلة يخسر أمام منتخب كندا تحت سن 23

كرة السلة - تعبيرية
كرة السلة - تعبيرية
خسر المنتخب الوطني لكرة السلة أمام منتخب كندا تحت سن 23، بنتيجة 87-91، في المباراة الودية التي جرت أول من أمس، في إطار المعسكر التدريبي الذي يخوضه المنتخب الوطني في كندا، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تنطلق يوم 25 من الشهر المقبل.اضافة اعلان
وينتظر أن يخوض المنتخب الوطن مباريات ودية أخرى في كندا، بحثا عن الوصول إلى نتائج جيدة بدنيا وفنيا، وبالتالي الحصول على الفائدة المرجوة من المعسكر التدريبي الذي يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.
ويستعد المنتخب الوطني لكرة السلة خلال المرحلة المقبلة إلى مزيد من المعسكرات، حيث يبدأ بعد عودته إلى الأردن معسكرا تدريبيا في عمان، قبل الانتقال إلى معسكر ليتوانيا، ومن ثم معسكر البرتغال، قبل أن يستضيف بطولة كأس الملك ومن ثم التوجه إلى معسكر تدريبي في جورجيا، قبل العودة إلى استراحة في عمان، ومن ثم التوجه للمعسكر التدريبي الأخير في الصين قبيل المشاركة في مونديال السلة.
إلى ذلك، توافدت المنتخبات الآسيوية من المستويين الأول والثاني، للمشاركة في بطولة كأس آسيا للناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، التي تنطلق يوم غد  في صالة الأمير حمزة.
ويتواجد المنتخب الوطني للناشئات في المجموعة الأولى ضمن المستوى الثاني، إلى جانب منتخبات، الفلبين وهونغ كونغ وجزر المالديف، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات، ماليزيا وإيران وسنغافورة وغوام، حيث تتنافس المنتخبات الثمانية على خطف البطاقة التأهيلية للمستوى الأول من البطولة الآسيوية.
وفيما يتعلق بالمستوى الأول من البطولة الآسيوية، أسفرت القرعة عن وقوع منتخبات، أستراليا وكوريا الجنوبية والصين تايبيه وتايلند وسورية في المجموعة الأولى، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات، الصين واليابان ونيوزيلندا وساموا.
وتقام البطولة، وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول وثاني المجموعتين للعب في الدور نصف النهائي، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث في مجموعتيهما بدور تحديد المركزين الخامس والسادس، على أن يلعب صاحبا المركز الرابع في المجوعتين بدور تحديد المركزين السابع والثامن. ويستهل المنتخب الوطني للناشئات، مشواره بمواجهة نظيره منتخب جزر المالديف عند الساعة 7:30 من مساء يوم غد، ثم يلتقي منتخبا هونغ كونغ والفلبين تواليا في اليومين التاليين وبالتوقيت نفسه.
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