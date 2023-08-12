الأحد 13 آب 2023
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اليوناني يانيس أنتيتوكومبو يعلن غيابه عن المونديال

منتخب السلة يخسر وديا أمام جورجيا ويلاقي إيران اليوم

لاعب جورجيا تورنوكي شينجيليا يحاول المرور أمام متابعة مزدوجة من لاعبي المنتخب الوطني شاهر والنجداوي - (من المصدر)
لاعب جورجيا تورنوكي شينجيليا يحاول المرور أمام متابعة مزدوجة من لاعبي المنتخب الوطني شاهر والنجداوي - (من المصدر)
 استهل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مشواره في بطولة كأس جورجيا الدولية الودية، بالخسارة من (المضيف) جورجيا بنتيجة 69-86 (النصف الأول 35-48)، في لقاء جمعهما أمس بصالة “تبليسي أرينا”، ضمن إطار تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات النسخة 19 من بطولة كأس العالم 2023، والتي تحتضنها الفلبين واليابان وأندونيسيا (استضافة مشتركة) في الفترة من 25 آب (أغسطس) الحالي إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبل.اضافة اعلان
وسيلتقي المنتخب الوطني مع إيران عند الساعة 3:15 من مساء اليوم بنفس الصالة، في دور تحديد المركز الثالث، بعدما خسرت إيران أمام منتخب جمهورية مونتينيغرو بنتيجة (66-81)، لتلعب الأخيرة عند الساعة 6 من مساء اليوم أيضا مع (البلد المضيف) جورجيا على لقب البطولة.
وجاءت نتائج الأرباع للمنتخب الوطني على النحو التالي (19-27)، (16-21)، (16-23)، (18-15)، فيما كان أحمد الدويري اللاعب الأبرز من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 16 نقطة و8 متابعات و3 تمريرات بفاعلية 20.
ويحتل المنتخب الوطني المركز 33 عالميا والخامس آسيويا والثاني عربيا برصيد 342.4 نقطة، فيما تحتل جورجيا المركز 32 عالميا و18 أوروبا برصيد 352.7 نقطة.
وشهدت مباراة المنتخب الوطني مع جورجيا، الظهور الأول للاعب زين النجداوي في مرحلة الإعداد وساهم بتسجيل 9 نقاط، كما حصل لاعب الجناح أمين أبو حواس على دقائق لعب جيدة وسجل 5 نقاط، بعد غيابه عن بطولتي كأس البرتغال وكأس الملك بسبب الإصابة.
وأجرى الاتحاد الجورجي لكرة السلة، تعديلا مفاجئا على نظام دورته الرباعية الدولية الودية، والتي يشارك فيها المنتخب الوطني إلى جانب منتخبات جورجيا وإيران ومونتينيغرو، لتقام بنظام “الكروس” بدلا من أسلوب الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يلعب كل فريق مباراة واحدة، وينتقل الفائزان للمنافسة على اللقب، فيما يلعب الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث، ما يعني تقليص عدد المباريات التي كان المنتخب يعتزم خوضها إلى مباراتين بدلا من ثلاث مباريات.
وتضم بعثة المنتخب الوطني، المدير الفني وسام الصوص ومساعديه عبدالله أبو قورة ومحمد حمدان والإسباني اغناسيو والمعد البدني أحمد سمير والمعالجين حسن برهومة وسنا دي لوس أنجيليس والإداري فراس أبو زهرة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب 15 لاعبا، وهم: زيد عباس وأحمد الدويري وفريدي إبراهيم وسامي بزيع والمجنس رونداي جيفرسون وأشرف الهندي وأحمد حمارشة وأمير عيد وأحمد الحموري ويوسف أبو وزنة ومحمد شاهر وهاشم عباس ومالك كنعان وأمين أبو حواس وزين النجداوي.
ويختتم المنتخب الوطني معسكره في جورجيا يوم غد، على أن يعود إلى العاصمة عمان في استراحة قصيرة تمتد لنحو ثلاثة أيام، قبل السفر إلى المحطة الإعدادية الأخيرة في الصين لإقامة معسكر تدريبي يتخلله مواجهة منتخبات، جنوب السودان وفنزويلا وإيران بالفترة من 20 إلى 22 آب (أغسطس) الحالي.
إلى ذلك، أعلن اليوناني يانيس أنتيتوكومبو (28 عاما) ونجم فريق ميلووكي باكس الأميركي، غيابه عن كأس العالم في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، مؤكدا خلاله تعرضه للإرهاق في الموسم الماضي، وعدم جاهزيته للمشاركة، بقوله: “لقد خاب أملي كثيرا للوصول إلى هذا الاستنتاج، لكنه قرار تم اتخاذه مع الفريق الطبي”.
ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا، ويستهل “الصقور” مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) الحالي بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الإثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا.
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