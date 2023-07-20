الجمعة 21 تموز 2023
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منتخب السلة يخسر وديا أمام ليتوانيا تأهبا لكأس العالم

منتخب السلة يخسر وديا أمام ليتوانيا
منتخب السلة يخسر وديا أمام ليتوانيا

 خسر المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مباراته الودية "التدريبية" مع مضيفه المنتخب الليتواني بنتيجة (69-107)، في لقاء جمعهما اليوم خلال المعسكر الذي يقيمه "صقور الأردن" في إطار تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2023 بكرة السلة.اضافة اعلان

وكان أحمد الدويري اللاعب الأفضل في اللقاء من جانب المنتخب الوطني بتحقيقه "الدبل دبل" مع تسجيله 27 نقطة و11 متابعة و5 تمريرات، يليه أمين أبو حواس بتسجيله 20 نقطة مع متابعتين وتمريرتين وسرقتين للكرة.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين عند الساعة 7:30 من مساء يوم السبت المقبل، ضمن سلسلة اللقاءات الودية الثلاثة التي يخوضها منتخب السلة مع ليتوانيا، المصنفة 8 على العالم، وذلك قبل ختام معسكره يوم 25 تموز "يوليو" الحالي.
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