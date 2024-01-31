منتخب السلة يفتتح مشواره في بطولة قطر الدولية بمواجهة البحرين

خالد تيسير العميري

أصدر الاتحاد القطري لكرة السلة، جدول مباريات البطولة الدولية الودية لكرة السلة، والتي ستقام في صالة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 15 إلى 18 شباط (فبراير) الحالي، وذلك بعد اعتماد القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة، عقب انسحاب سورية والجزائر لأسباب متباينة.

ويشارك المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة "صقور الأردن" في البطولة إلى جانب منتخبات، قطر والبحرين والسعودية ومصر وأفريقيا الوسطى، حيث أسفرت القرعة عن وقوعه في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات، مصر والأردن والبحرين، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والسعودية وأفريقيا الوسطى.

وتقام المرحلة الأولى للبطولة وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تلتقي منتخبات المجموعة الواحدة فيما بينها لترتيب مراكز الفرق، على أن يجمع الدور الثاني بين الفرق المتنافسة في كل مركز مقابل لها بين فرق المجموعة الأخرى، علما بأن هذا الدور سيكون موجها، بحيث لا تلتقي منتخبات المجموعة الواحدة والمتنافسة في تصفيات كأس آسيا مع بعضها البعض خلال البطولة الدولية.

ويستهل "صقور الأردن" مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب البحريني عند الساعة 7:30 من مساء يوم الجمعة 16 من شباط (فبراير) الحالي، ثم يلتقي المنتخب المصري في اليوم التالي وبالتوقيت نفسه، على أن تختتم البطولة يوم 18 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يتقدم رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان الوفد الأردني المشارك في البطولة الدولية، حيث يواصل المنتخب الوطني تدريباته الجماعية بقائمة أولية تضم كلا من اللاعبين: باسل أبو عبود، عبدالله الزعبي، أدهم الدجاني، عبدالله شتات، أحمد خزاعلة، مالك كنعان، أحمد حموري، سعيد الخوالدة، عاكف الشياب، يوسف أبو وزنة روحي الكيلاني، فادي قرمش، أحمد الحمارشة، ومحمود الهزايمة، على أن يلتحق بهم اللاعبون، فريدي إبراهيم، أمين أبو حواس، سامي بزيع، محمد شاهر، أشرف الهندي، هاشم عباس، وأحمد الدويري خلال الأيام المقبلة.

وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الدولية الودية بقطر، تماشيا مع رؤية الجهاز الفني لـ"صقور الأردن"، بقيادة المدرب وسام الصوص، حول ضرورة رفع وتيرة التحضيرات وإعادة حساسية خوض المباريات للاعبين المحليين في ظل غياب تنظيم المسابقات المحلية للرجال بعد تجميد الدوري الممتاز للموسم الحالي، وذلك قبل الشروع في خوض منافسات النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 بالسعودية.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في النافذة الأولى بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 من شهر شباط (فبراير) الحالي في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل "صقور الأردن" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

ومن جانبه، أعلن المنتخب المصري عن جهازه الفني الجديد بقيادة الألماني هنريك رودل ومساعديه وائل بدر ومحمد سليم ورامي جنيدي، حيث تمثل البطولة الدولية محطة مهمة للمدرب الألماني من أجل الوقوف على قدرات لاعبيه، قبل خوض التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا.

وتشكل البطولة أولى المحطات الترويجية التي تسعى قطر لإظهارها إلى العالم، وذلك بعد نيلها شرف استضافة نهائيات النسخة العشرين من كأس العالم للرجال بكرة السلة، والتي تقام بالدوحة في الفترة من 27 من آب (أغسطس) إلى 12 من أيلول (سبتمبر) من العام 2027.

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جدول مباريات بطولة قطر الدولية الودية لكرة السلة - (من المصدر)