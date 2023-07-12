منتخب السيدات بدون مباريات بالتوقف الدولي

مهند جويلس

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اضطر المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات إلى عدم استغلال فترة التوقف الدولية المقبلة من "فيفا"، والمقررة من 10 إلى 18 من شهر تموز (يوليو) الحالي، رغم توقف مرحلة الإياب من دوري المحترفات مؤخرا حتى 21 من الشهر ذاته.وجاء عدم ترتيب أي لقاء ودي خلال الفترة الماضية، نتيجة إقالة المدرب البرتغالي ديفيد ناشيمينتو، إلى جانب تعيين المدرب الوطني ماهر أبو هنطش، وعدم اتضاح الرؤية للفترة المقبلة بشأن مشاركات المنتخب في أي بطولة أو تصفيات قارية.وينعكس عدم خوض أي مباراة دولية خلال فترة التوقف على تصنيف "النشميات" عالميا، إذ يتواجد حاليا في المركز 73 عالميا و13 آسيويا، علما بأنه تراجع للمركز الثاني عربيا للمرة الأولى منذ فترات طويلة، لصالح المنتخب المغربي المشارك في كأس العالم للسيدات الأسبوع المقبل، فيما يعد المركز الحالي هو الأسوأ بتاريخ المنتخب منذ دخوله التصنيف.ويعيش المنتخب الوطني، حالة من عدم الاستقرار مؤخرا على صعيد المستوى والنتائج، حيث تراجعت نتائجه آخر فترة، حيث فشل المنتخب تحت قيادة المدرب البرتغالي في الوصول لنهائيات كأس آسيا 2022، إلى جانب تبخر حلم المونديال والأولمبياد لاحقا، علما بأنه توج بفترته بلقبي كأس العرب وغرب آسيا.وخاض منتخب السيدات آخر مباراة رسمية له خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، حيث شارك في الدور الأول من التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، إذ تعرض لخسارة قاسية من منتخب أوزبكستان في آخر مباريات الدور الأول بنتيجة وصلت لسبعة أهداف دون مقابل، إضافة لخسارة مفاجئة من بوتان صاحب المركز الأخير آسيويا بهدفين لهدف، مع فوزه على تيمور الشرقية بثلاثة أهداف لهدف.ومن المتوقع، أن يجتمع أبو هنطش مع اتحاد الكرة في الفترة المقبلة، من أجل تحديد خطة العمل للمنتخب، بهدف إعادة ترتيب الأوراق والانطلاق من جديد، والتي ستشهد تغييرات عديدة على الأسماء المستقطبة والمستبعدة، علما بأن فترة التوقف المقبلة من 18 إلى 26 لشهر أيلول (سبتمبر) المقبل.ولم يكشف الاتحاد بعد عن هوية الطاقم المعاون لأبو هنطش في المهمة الجديدة له، وذلك بعد أن كان مدربا لمنتخب الشابات بداية العام الحالي، مع رصده المستمر لجميع مباريات دوري المحترفات لانتقاء أفضل اللاعبات، دون غض النظر عن اللاعبات اللواتي يلعبن في الخارج.