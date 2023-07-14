الجمعة 14 تموز 2023
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منتخب السيدات للكرة الطائرة يظفر ببرونزية الدورة العربية

منتخب السيدات للكرة الطائرة - (أرشيفية)
منتخب السيدات للكرة الطائرة - (أرشيفية)
ظفر المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات، اليوم الجمعة، بالميدالية البرونزية بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بنتيجة 3-2 بواقع (25-23، 25-19، 22-25، 19-25، 15-13) في المباراة التي أقيمت في صالة حرشة حسان بالجزائر العاصمة ضمن دورة الألعاب العربية.اضافة اعلان

وتقدم منتخب السيدات بشوطين نظيفين بواقع (25-23، 25-19) قبل أن يعود المنتخب الإماراتي ويعادل النتيجة (22-25، 19-25)، إلا أن كلمة الحسم كانت للاعبات المنتخب الوطني بتفوقهن في الشوط الخامس والفاصل (15-13).

وكان منتخب السيدات قد خسر في الدور نصف النهائي أمام الجزائر المستضيف بنتيجة 0-3.

وحل المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال بالمركز الرابع بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث أمام قطر بنتيجة 1-3 بواقع (25-22، 14-25، 18-25، 25-27) في المباراة التي جرت في الصالة نفسها.

وكان منتخب الرجال قد خسر في الدور نصف النهائي أمام الجزائر بنتيجة 0-3.
سمو الأميرة دانا فراس - (من المصدر)

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