منتخب السيدات للكرة الطائرة يظفر ببرونزية الدورة العربية

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ظفر المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات، اليوم الجمعة، بالميدالية البرونزية بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بنتيجة 3-2 بواقع (25-23، 25-19، 22-25، 19-25، 15-13) في المباراة التي أقيمت في صالة حرشة حسان بالجزائر العاصمة ضمن دورة الألعاب العربية.وتقدم منتخب السيدات بشوطين نظيفين بواقع (25-23، 25-19) قبل أن يعود المنتخب الإماراتي ويعادل النتيجة (22-25، 19-25)، إلا أن كلمة الحسم كانت للاعبات المنتخب الوطني بتفوقهن في الشوط الخامس والفاصل (15-13).وكان منتخب السيدات قد خسر في الدور نصف النهائي أمام الجزائر المستضيف بنتيجة 0-3.وحل المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال بالمركز الرابع بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث أمام قطر بنتيجة 1-3 بواقع (25-22، 14-25، 18-25، 25-27) في المباراة التي جرت في الصالة نفسها.وكان منتخب الرجال قد خسر في الدور نصف النهائي أمام الجزائر بنتيجة 0-3.