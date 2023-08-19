الأحد 20 آب 2023
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انتهاء عقد المدرب ألفاريز واستبعاد خيار التجديد له

منتخب السيدات يخسر أمام تايلند ويحل رابعا في "سلة آسيا"

لاعبة المنتخب الوطني ليليانا أبو جبارة تحاول المرور أمام متابعة من لاعبات تايلاند - (من المصدر)
لاعبة المنتخب الوطني ليليانا أبو جبارة تحاول المرور أمام متابعة من لاعبات تايلاند - (من المصدر)
 أنهى المنتخب الوطني للسيدات لكرة السلة، مشاركته في المستوى الثاني من بطولة آسيا بحلوله في المركز الرابع، وذلك بعد خسارته أمام منتخب تايلند بنتيجة 52-66 (النصف الأول 30-25)، في لقاء جمعهما أمس بصالة “نيميبوتر” بالعاصمة “بانكوك”، فيما ظفرت أندونيسيا بالبطاقة التأهيلية للمستوى الآسيوي الأول بفوزها المثير على إيران بنتيجة (55-54) في المشهد النهائي للبطولة القارية.اضافة اعلان
وكان المنتخب الوطني قد تأهل للدور قبل النهائي من البطولة الآسيوية، بعد تصدره لمجموعته الثانية بـ “العلامة الكاملة” بفوزه على منتخبات، تايلند (74-71) وسريلانكا (82-41) وكازاخستان (74-65)، قبل أن يخسر من إيران (54-72).
وقالت عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ورئيسة اللجنة النسوية دينا هلسه في معرض ردها على استفسارات (الغد): “ننتظر التقرير النهائي من الجهاز التدريبي حول المشاركة الأخير في البطولة الآسيوية، طموحاتنا كانت كبيرة، لكننا نمتلك منتخبا شابا يمكنه العطاء لنحو 8 سنوات، ونأمل من الاتحاد الجديد أن يواصل دعمه واهتمامه في تطوير كرة السلة النسوية بالأردن”. 
وعلمت “الغد” من مصادر موثوقة، أن عقد المدير الفني للمنتخب الوطني للسيدات، الإسباني فرانشيسكو ألفاريز انتهى مع ختام المشاركة الآسيوية، ويبدو أن خيار التجديد له سيكون مستبعدا، وذلك في ظل فشله بتحقيق الهدف المنشود والمتمثل بقيادته للمنتخب النسوي لخطف البطاقة التأهيلية إلى المستوى الآسيوي الأول.
وسيخلد المنتخب الوطني للسيدات إلى فترة استراحة سلبية مع غياب المنافسات، علما أن الأندية النسوية ستكون أمام استحقاقات مرتقبة، تتمثل بالمشاركة في البطولة العربية في أيلول “سبتمبر” المقبل، إلى جانب بطولة الشارقة الدولية، التي من المقرر تنظيمها في الربع الأول من العام الجديد 2024. 
تايلند 66 الأردن 52 
بدأ المدير الفني للمنتخب الوطني، الاسباني فرانشيسكو ألفاريز اللقاء معتمدا على ماسه النوباني في صناعة الألعاب وتدوير الكرة بالتناوب مع رشا عبده وبإسناد من ليليانا أبو جبارة حول القوس، مع تولي يارا حماده وزاره النجار مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، في اللقاء الذي غابت عنه ماريا الحن والمجنسة ايجا شيبارد للإصابة، وذكرى شحادة وهبة ملكاوي لأسباب فنية.
وجاءت بداية المبارة متقاربة من جانب لاعبات الفريقين، وسط اعتماد تطبيق نهج دفاع المنطقة من جانب لاعبات تايلاند، بشكل ساهم في تنويع لاعبات “الصقور” لخيارات التسجيل واعتماد الدفاع الضاغط، ليتقدم المنتخب الوطني في النصف الأول (30-25) بعدما خسر الفترة الأولى (15-17).
وحسمت لاعبات تايلند الفترة الثالثة (14-12)، قبل أن تفتقد لاعبات المنتخب الوطني للتركيز الذهني مع تدني مستوى اللياقة البدنية، إلى جانب افتقاد خبرات الحن وشيبارد، لتفوز تايلند في النتيجة النهائية (66-52) بعدما حسمت الفترة الرابعة (27-10).
وبرزت ليليانا أبو جبارة في اللقاء من جانب لاعبات المنتخب الوطني بـ “الدبل دبل” مع تسجيلها 14 نقطة و12 متابعة و3 تمريرات وستيل بفاعلية 17 مع ارتكابها 9 “تيرن أوفر”، تليها زاره النجار بتسجيلها 14 نقطة مع 4 متابعات وستيل بفاعلية 3، فيما كانت ثونشانوك لومدابانج اللاعبة الأبرز من جانب تايلاند بـ “الدبل دبل” مع تسجيلها 15 نقطة و13 متابعة و3 تمريرات و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 31.
وتفوقت تايلاند في النقاط المسجلة من استثمار “التيرن أوفر” بواقع 16 نقطة مقابل 3 نقاط، و12 نقطة من الفاست بريك مقابل 4 نقاط للمنتخب الوطني، و13 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 7 نقاط، كما ساهمت دكة بدلاء تايلند بتسجيل 12 نقطة مقابل 8 نقاط للأردن.
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