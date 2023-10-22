الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب السيدات يلجأ للخطة "ب" بعد إلغاء "وديتي" هونغ كونغ

المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم - (من المصدر)
المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم - (من المصدر)
 لم يجد المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم سبيلا إلا اللجوء لخوض عدد من المباريات الودية مع فرق من الفئات العمرية للذكور خلال فترة التوقف الدولية من 23 وحتى 30 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، في ظل إلغاء المباراتين الوديتين اللتين كانتا مقررتين أمام منتخب هونغ كونغ في عمان يومي 26 و29 الشهر الحالي، حيث جاء إلغاء الوديتين بسبب الأوضاع التي تعيشها المنطقة والمتمثلة بالعدوان الصهيوني الغاشم على غزة.اضافة اعلان
وبدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش خلال الأيام الماضية، بالترتيب مع عدد من الأندية لإجراء مباريات على ملعب جاوا، والذي كان ستقام عليه مواجهتي هونغ كونغ، فيما لم يتم التواصل مع نادي الحسين إربد للسيدات، والذي شكل فريقا جيدا مؤخرا، بضم عدد من اللاعبات أصحاب الخبرات، ويشارك في دوري الدرجة الأولى.
ولم يخض المنتخب أي مباراة ودية أو رسمية منذ خروجه من التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وذلك عندما واجه منتخب أوزبكستان في شهر نيسان (أبريل) الماضي، حيث غاب أيضا عن فترة التوقف الدولية الماضية التي أقيمت في منتصف شهر تموز (يوليو) الماضي.
ويقام تدريب المنتخب الحالية بحضور 22 لاعبة هن: شرين الشلبي، سرين احريبي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، نور زوقش، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي وجنى العيساوي، فيما تم استبعاد جود الشنطي بداعي الإصابة، وسلوى خليل لظروف خاصة باللاعبة.
ومن المنتظر أن تلتحق لاعبات المنتخب المحترفات بالخارج خلال اليومين المقبلين، والبالغ عددهن 7 لاعبات، وهن: ملك شنك (الاتحاد السعودي)، روند كساب وآية المجالي (الأهلي السعودي)، لانا فراس ومي سويلم (الشباب السعودي)، ميساء جبارة (النصر السعودي) وبانه البيطار، فيما لن تلتحق لاعبة يونيون برلين الألماني سارة أبو صباح لظروف خاصة.
ويعد قدوم عدد من اللاعبات المحترفات في الخارج، فرصة للمدرب أبو هنطش لرؤيتهن للمرة الأولى منذ تسلمه المهام الفنية، حيث بدأ بقيادة تدريبات المنتخب قبل شهر تقريبا، ولم تسنح له فرصة في الفترات الماضية بإجراء تجمعات للمنتخب الوطني، في ظل تزامن فترة تسلمه مع انطلاق دوري المحترفات.
ويواصل المنتخب تدريباته اليومية على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، ومن أهمها بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها خلال شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، فيما لم يحدد الاتحاد الآسيوي بعد موعد التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2026.
وأظهر منتخب السيدات خلال الأيام الماضية دعمه لأهالي قطاع غزة، من خلال ارتدائه الكوفية الفلسطينية المرتبطة بالشماغ الأردني، قبل خوض إحدى التدريبات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فريق الفيصلي لكرة القدم خلال تدريباته في الدوحة استعدادا لمواجهة السد - (من المصدر)

الفيصلي يتحدى الظروف في مواجهة السد القطري بـ"أبطال آسيا"

منذ 37 دقيقة
رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة يتوج الفائزين في بطولة العالم للشباب - (من المصدر)

"المصارعة" يحصد 380 ألف دينار من عوائد الاستضافات

منذ 38 دقيقة
جماهير نادي سلتيك الإسكتلندي ترفع العلم الفلسطيني دعما للقضية - (من المصدر)

رفع العلم الفلسطيني في الدوريات الأوروبية انتصار للقضية

منذ 38 دقيقة
فريق الوحدات لكرة القدم - (من المصدر)

الوحدات والكهرباء يتدربان على ستاد عمان استعدادا للقمة الآسيوية

منذ 43 دقيقة
"السيارات" تتضامن مع غزة بإلغاء "الباها" وسباقات أخرى

"السيارات" تتضامن مع غزة بإلغاء "الباها" وسباقات أخرى

منذ 44 دقيقة
لاعبة من عمان تسدد على مرمى كفرسوم بدوري أندية السيدات (من المصدر)

عمان يقترب من استرداد لقب "يد السيدات"

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

غزة: تغير إستراتيجي في شكل الصراع

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

لا شيء يبرر إدانة الفلسطينيين أنفسهم..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

سقط قناعكم.. تعرت مواقفكم

جهاد المنسي |اليوم

على هامش الحدث

يعقوب ناصر الدين |اليوم

دمعة وثلاث غصات وأمل واحد في حق غزة!

نضال المجالي |اليوم

لنقرأ المواقف من جديد!

د.خليف الخوالدة |اليوم

المعايير المزدوجة: قصف المستشفيات والمناطق السكنية وجرائم الإبادة

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات |منذ 20 دقيقة
الدمار في غزة

غزو غزة سيكون كارثة لإسرائيل‏ ‏على أميركا الضغط على حليفتها لتتراجع عن حافة الهاوية‏

ترجمات |21 تشرين الأول 2023
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
 