منتخب السيدات يلجأ للخطة "ب" بعد إلغاء "وديتي" هونغ كونغ

مهند جويلس

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لم يجد المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم سبيلا إلا اللجوء لخوض عدد من المباريات الودية مع فرق من الفئات العمرية للذكور خلال فترة التوقف الدولية من 23 وحتى 30 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، في ظل إلغاء المباراتين الوديتين اللتين كانتا مقررتين أمام منتخب هونغ كونغ في عمان يومي 26 و29 الشهر الحالي، حيث جاء إلغاء الوديتين بسبب الأوضاع التي تعيشها المنطقة والمتمثلة بالعدوان الصهيوني الغاشم على غزة.وبدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش خلال الأيام الماضية، بالترتيب مع عدد من الأندية لإجراء مباريات على ملعب جاوا، والذي كان ستقام عليه مواجهتي هونغ كونغ، فيما لم يتم التواصل مع نادي الحسين إربد للسيدات، والذي شكل فريقا جيدا مؤخرا، بضم عدد من اللاعبات أصحاب الخبرات، ويشارك في دوري الدرجة الأولى.ولم يخض المنتخب أي مباراة ودية أو رسمية منذ خروجه من التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وذلك عندما واجه منتخب أوزبكستان في شهر نيسان (أبريل) الماضي، حيث غاب أيضا عن فترة التوقف الدولية الماضية التي أقيمت في منتصف شهر تموز (يوليو) الماضي.ويقام تدريب المنتخب الحالية بحضور 22 لاعبة هن: شرين الشلبي، سرين احريبي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، نور زوقش، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي وجنى العيساوي، فيما تم استبعاد جود الشنطي بداعي الإصابة، وسلوى خليل لظروف خاصة باللاعبة.ومن المنتظر أن تلتحق لاعبات المنتخب المحترفات بالخارج خلال اليومين المقبلين، والبالغ عددهن 7 لاعبات، وهن: ملك شنك (الاتحاد السعودي)، روند كساب وآية المجالي (الأهلي السعودي)، لانا فراس ومي سويلم (الشباب السعودي)، ميساء جبارة (النصر السعودي) وبانه البيطار، فيما لن تلتحق لاعبة يونيون برلين الألماني سارة أبو صباح لظروف خاصة.ويعد قدوم عدد من اللاعبات المحترفات في الخارج، فرصة للمدرب أبو هنطش لرؤيتهن للمرة الأولى منذ تسلمه المهام الفنية، حيث بدأ بقيادة تدريبات المنتخب قبل شهر تقريبا، ولم تسنح له فرصة في الفترات الماضية بإجراء تجمعات للمنتخب الوطني، في ظل تزامن فترة تسلمه مع انطلاق دوري المحترفات.ويواصل المنتخب تدريباته اليومية على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، ومن أهمها بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها خلال شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، فيما لم يحدد الاتحاد الآسيوي بعد موعد التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2026.وأظهر منتخب السيدات خلال الأيام الماضية دعمه لأهالي قطاع غزة، من خلال ارتدائه الكوفية الفلسطينية المرتبطة بالشماغ الأردني، قبل خوض إحدى التدريبات.