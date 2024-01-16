منتخب الشباب يبدأ تدريباته بأنطاليا ويواجه تركيا الجمعة

يحيى قطيشات

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بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما، تدريباته في مدينة أنطاليا التركية، لمواجهة نظيره التركي يوم الجمعة، ضمن معسكره التحضيري، والذي يستمر لغاية الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي تقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.وسيواجه المنتخب خلال المعسكر أيضا، نظيره المنتخب العراقي الذي يعسكر في الوقت نفسه بتركيا، في مواجهة ودية تجمع المنتخبين يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي، في إطار تحضيراتهما للاستحقاقات المقبلة.ويعد المنتخب العراقي للشباب من أفضل المنتخبات العربية، ويقوده اللاعب السابق عماد محمد، الذي خاطب عددا من المحترفين بالخارج للانخراط في معسكر المنتخب وهم: رومان دولاشي لاعب بونر الألماني، آدم طالب المحترف في صفوف تورينو الإيطالي، إضافة إلى المحترف في صفوف رديف ستوك سيتي علي حيدر.وينتظر أن تكون المواجهة بين المنتخبين الأردني والعراقي مثيرة، وتنعكس إيجابا على المستوى الفني لمنتخب الشباب، الذي يحتاج إلى مباريات قوية للوقوف على المستوى الفني الحقيقي، ومعالجة الأخطاء وتعزيز الإيجابيات قبل المشاركة في التصفيات الآسيوية، كما أن التجربة التركية ستكون مفيدة أيضا للمنتخب نظرا لقوة المنتخبات التركية التي تضم جيلا مميزا من الشباب.ويواصل المنتخب التدريبات بواقع حصتين صباحية ومسائية، بإشراف المدير الفني للمنتخب الهولندي بيتر ماينديرسما، وتركز على الجوانب البدنية والفنية، ومعالجة الأخطاء التي ظهرت خلال فترات التجمع الماضية، ويشارك في التدريبات اللاعبون الذين تم اختيارهم للمعسكر وهم: سلامة سلمان، محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، عودة الفاخوري، عز الدين أبو السعود، إبراهيم صبرة، محمد أبو السكر، نور الدين ياسين، محمد أحمد، صالح فريج، مؤمن الساكت، محمود ذيب، ينال المحمود، أيهم السمامرة، عمر مرار، يوسف المقابلة، عبد القادر العالم، أمين أبو خليفة، أحمد خالد، عبدالله المنايصة، محمد البيطار، عبد الرحمن الزغايبة، عبد الرحمن الخضور.بدوره، أكد المدير الفني للمنتخب بيتر ماينديرسما، أن اختيار القائمة شهدت دخول أسماء جديدة، مشيرا إلى أن أبواب المنتخب مفتوحة لأي لاعب يثبت أحقيته بالتواجد خلال الفترة المقبلة.وأضاف: نتطلع إلى تحقيق الفائدة خلال هذا المعسكر، خاصة أننا سنواجه منتخبات على سوية عالية، استعدادا للاستحقاق الرسمي.ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة، وأهمها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، والمؤهلة إلى كأس العالم، علما بأن المشاركة الماضية للمنتخب الوطني خرج منها في الدور ربع النهائي على يد اليابان خلال شهر آذار (مارس) الماضي.وكان منتخب الشباب، خاض معسكرا تدريبيا في مدينة أنطاليا التركية العام الماضي، لعب من خلاله 3 مباريات ودية، إذ فاز على أنطاليا سبور بنتيجة 4-1، وتغلب على ألانيا سبور 2-1، فيما تعادل مع ألانيا سبور تحت 23 عاما بهدفين لمثلهما، واستضاف نظيره المنتخب اللبناني في مباراتين وحقق الفوز بالنتيجة نفسها 2-1.