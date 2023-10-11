منتخب الشباب يتعادل مع ألانيا ويلتقي أنطاليا اليوم

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تعادل المنتخب الوطني تحت 20 عاما مع فريق ألانيا سبور تحت 19 عاما بهدفين لمثلهما، في المباراة الودية التي أقيمت أول من أمس في مدينة أنطاليا التركية، ضمن المعسكر الذي يقيمه المنتخب تحت قياده مدربه الهولندي بيتر ماينديرسما استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وأهمها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المقبلة.وسجل هدفي المنتخب الوطني في المباراة إبراهيم صبرة وعودة الفاخوري، فيما عمد المدرب على إجراء عدد جيد من التبديلات خلال الشوط الثاني، لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في المباريات الودية.وتضم قائمة المنتخب كلا من اللاعبين: سلامة علي، محمد الطرايرة، عبد الله الشقران، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، أحمد مبارك، صالح فريج، عبد. الرحمن الخضور، عدنان نوفل، عز الدين أبو عاقولة، عز الدين أبو السعود، علي ديرانية، عمر مرار، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، محمد أحمد، محمد العصاد، محمود ذيب، مؤمن الساكت، نور الدين ياسين، ينال المحمود، يوسف المقابلة ويوسف قشة.وأجرى المنتخب، تدريبا صباحيا أمس على ملعب مجمع ليماك اركاديا الرياضي، حيث تركز على الحالة الاستشفائية للاعبين عقب لقاء ألانيا سبور.ويتخلل المعسكر لقاءات ودية عدة، حيث سيواجه اليوم فريق أنطاليا سبورت عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، إذ سيحاول المنتخب من خلال المباراة مواصلة تقديم الأداء الجيد، وزيادة الانسجام لدى اللاعبين.ويختتم المنتخب مبارياته الودية خلال المعسكر يوم الإثنين المقبل، بلقاء فريق ألانيا سبورت تحت 23 عاما بالتوقيت ذاته.ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني للشباب، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة.