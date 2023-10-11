الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب الشباب يتعادل مع ألانيا ويلتقي أنطاليا اليوم

تعبيرية
تعبيرية
تعادل المنتخب الوطني تحت 20 عاما مع فريق ألانيا سبور تحت 19 عاما بهدفين لمثلهما، في المباراة الودية التي أقيمت أول من أمس في مدينة أنطاليا التركية، ضمن المعسكر الذي يقيمه المنتخب تحت قياده مدربه الهولندي بيتر ماينديرسما استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وأهمها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المقبلة.اضافة اعلان
وسجل هدفي المنتخب الوطني في المباراة إبراهيم صبرة وعودة الفاخوري، فيما عمد المدرب على إجراء عدد جيد من التبديلات خلال الشوط الثاني، لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في المباريات الودية.
وتضم قائمة المنتخب كلا من اللاعبين: سلامة علي، محمد الطرايرة، عبد الله الشقران، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، أحمد مبارك، صالح فريج، عبد. الرحمن الخضور، عدنان نوفل، عز الدين أبو عاقولة، عز الدين أبو السعود، علي ديرانية، عمر مرار، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، محمد أحمد، محمد العصاد، محمود ذيب، مؤمن الساكت، نور الدين ياسين، ينال المحمود، يوسف المقابلة ويوسف قشة.
وأجرى المنتخب، تدريبا صباحيا أمس على ملعب مجمع ليماك اركاديا الرياضي، حيث تركز على الحالة الاستشفائية للاعبين عقب لقاء ألانيا سبور.
ويتخلل المعسكر لقاءات ودية عدة، حيث سيواجه اليوم فريق أنطاليا سبورت عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، إذ سيحاول المنتخب من خلال المباراة مواصلة تقديم الأداء الجيد، وزيادة الانسجام لدى اللاعبين.
ويختتم المنتخب مبارياته الودية خلال المعسكر يوم الإثنين المقبل، بلقاء فريق ألانيا سبورت تحت 23 عاما بالتوقيت ذاته.
ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني للشباب، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب الأرثوذكسي أحمد حمارشة في طريقه للتسجيل بسلة الرياضي في نهائي كأس الأردن - (تصوير: أمجد الطويل)

توأمة الأندية مع الشركات والجامعات.. حل جذري لاستدامة كرة السلة

منذ 59 دقيقة
لاعبو المنتخب خلال تدريب أمس (تصوير أمجد الطويل)

لاعبو "النشامى" يؤكدون تفاؤلهم بالمرحلة المقبلة ويتطلعون للقب "الرباعية"

منذ1 ساعة
اللاعبة جوليانا الصادق تتوج ببرونزية "جائزة الصين" للتايكواندو.-(من المصدر)

الصادق تقترب من الأولمبياد بعد برونزية "جائزة الصين" للتايكواندو

منذ1 ساعة
لاعبو المنتخب الاولمبي لكرة القدم خلال جرعة تدريبية في القاهرة - ( من المصدر)

"الأولمبي" يسعى لفوز معنوي على نظيره "المصري" اليوم

منذ1 ساعة
جانب من لقاء دي لاسال والنصر في إحدى مسابقات "طائرة" السيدات بالموسم الماضي-(الغد)

دي لاسال والنصر يبديان رغبتهما بالمشاركة في "طائرة" الأندية العربية للسيدات

منذ1 ساعة
كابتن المنتخب الوطني رعد حموقة في مباراة دولية سابقة - (من المصدر)

بطولة كأس الأردن للرجبي السباعي تنطلق غدا

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

أمريكا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

تسليح الأردنيين

موفق ملكاوي |اليوم

إبداع المقاومة أم فشل العدو

سائد كراجة |اليوم

الكلفة الاقتصادية لحرب غزة

رعد التل |اليوم
ترجمات
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |منذ 41 دقيقة
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
 