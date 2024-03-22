الجمعة 22 آذار 2024
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منتخب الشباب يخسر أمام نظيره الياباني

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منتخب الشباب

  خسر المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم أمام نظيره الياباني بنتيجة 1-3، في المباراة الودية التي أقيمت منتصف ليلة أمس الخميس على ملعب جاوا بعمان ضمن معسكره الداخلي استعدادا للتصفيات الآسيوية التي تقام خلال أيلول المقبل.

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وسجل هدف المنتخب الوحيد اللاعب إبراهيم صبرة في الدقيقة 58 من المباراة.
ومثل المنتخب الوطني للشباب باللقاء: عبدالله الشقران، يوسف المقابلة (عبدالله المنايصة)، أيهم السمامرة، محمد أبو السكر (نتانيال المومني)، محمد أحمد، صالح فريج (ينال المحمود)، يوسف قشة، عبد الرحمن الخضور (عز الدين أبو السعود)، عودة الفاخوري (عمر خضر)، محمود ذيب (عبدالقادر العالم)، إبراهيم صبرة.
افتتح المنتخب الياباني التسجيل مبكراً عبر غوتو كيسوكي في الدقيقة 2، ليحاول المنتخب تعديل النتيجة بأكثر من مشهد افتقر للمسة الأخيرة، لينتهي الشوط الأول 0-1.


مع بداية الشوط الثاني، ازداد الضغط من الطرفين، ليسجل الياباني هدفه الثاني من كرة شيغو كينتو في الدقيقة 53، ولكن جاء رد المنتخب سريعاً برأسية مميزة من صبرة أودعها داخل الشباك، ومع مرور الوقت استمر إهدار الفرص، ليعلن الضيف عن الهدف الثالث عبر هيراغا سورا بالدقيقة 66.


وتتجدد المواجهة بين المنتخبين عند الحادية عشرة مساء الاثنين المقبل على ذات الملعب، مع اختتام المعسكر التدريبي للمنتخب.

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