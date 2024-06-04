منتخب الشباب يشارك في بطولة غرب آسيا لكرة القدم

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يشارك المنتخب الوطني في منافسات النسخة الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم، التي ستقام في مدينة الطائف السعودية بالفترة من 25 حزيران (يونيو) الحالي إلى 5 تموز (يوليو) المقبل.ويشارك في البطولة 12 منتخبا منها 11 من منطقة غرب آسيا هي: السعودية، العراق، البحرين، الإمارات، عُمان، اليمن، الكويت، سورية، لبنان، الأردن، فلسطين إلى جانب المنتخب الألباني كضيف من خارج الإقليم.وكشف الاتحاد السعودي المستضيف واتحاد غرب آسيا، أن البطولة ستقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، وعلى ملعب نادي عكاظ، وجرى تحديد يوم 18 حزيران (يونيو) الحالي موعدا لسحب قرعة البطولة، التي سيتم لاحقا تعميم نظامها وآلية توزيع المنتخبات المشاركة فيها، إضافة إلى الإعلان عن الجدول الرسمي للمباريات.وينتظر أن تحظى البطولة بأهمية كبيرة، لعدد المنتخبات المشاركة فيها من جهة، وبفضل موعدها الذي يسبق التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل، إضافة إلى تواجد المنتخب الألباني الذي سيوفر حضوره فرصة لمنتخبات الإقليم للحصول على العديد من المكتسبات.وتأتي مشاركة ألبانيا بدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، وكضيف على البطولة وخطوة أولى ضمن اتفاقية التعاون المنتظر أن يبرمها اتحاد غرب آسيا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.