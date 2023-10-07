منتخب الشباب يقيم معسكراً تدريبياً في تركيا

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني ت20، بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما، قائمة ضمت 23 لاعبا، استعدادا لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 8 لغاية 17 تشرين الأول الجاري، في مدينة أنطاليا التركية.وضمت القائمة: سلامة علي، محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، أحمد مبارك، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، عدنان نوفل، عز الدين أبو عاقولة، عز الدين أبو السعود، علي ديرانية، عمر مرار، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، محمد أحمد، محمد العصاد، محمود ذيب، مؤمن الساكت، نور الدين ياسين، ينال المحمود، يوسف المقابلة، يوسف قشة.بدوره، أكد بيتر أن اختيار القائمة جاء بعد متابعة حثيثة لدوري الفئات العمرية، رفقة الجهاز الفني المعاون والكشافين، مشيرا إلى أن أبواب المنتخب مفتوحة لأي لاعب يثبت أحقيته بالتواجد خلال الفترة المقبلة.أضاف: معظم اللاعبين المتواجدين بالقائمة سبق لهم المشاركة ضمن فرق المستقبل، خلال الفترة 2020 – 2022، التي ساهمت بشكل كبير في رفد المنتخبات الوطنية، إضافة إلى وجود 3 لاعبين محترفين بالخارج (الكويت، ألمانيا، الإمارات) تم ضمهم إلى المنتخب، لتعزيز دائرة الخيارات والوقوف على مستوى المواهب الأردنية بالخارج.وختم: يعد هذا التجمع الأول من نوعه، ويشكل محطة رئيسية مهمة في إعداد المنتخب للاستحقاقات القادمة، كما ننتظر خوض مواجهتين وديتين مع لبنان الشهر المقبل في عمان، لرفع مستوى الجاهزية.ويتخلل المعسكر عدة لقاءات ودية، حيث يلتقي المنتخب فريق أتلانتا سبورت ت18 عند الخامسة مساء الثلاثاء 10 تشرين الاول، ويواجه انطاليا سبورت ت18 بذات التوقيت الخميس 12، ويختتم المواجهات بلقاء فريق ألانيا سبورت ت23 نفس التوقيت الإثنين 16.ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت 20، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.