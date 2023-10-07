السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب الشباب يقيم معسكراً تدريبياً في تركيا

منتخب الشباب
قائمة منتخب الشباب
عمان - الغد - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني ت20، بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما، قائمة ضمت 23 لاعبا، استعدادا لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 8 لغاية 17 تشرين الأول الجاري، في مدينة أنطاليا التركية.اضافة اعلان
وضمت القائمة: سلامة علي، محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، أحمد مبارك، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، عدنان نوفل، عز الدين أبو عاقولة، عز الدين أبو السعود، علي ديرانية، عمر مرار، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، محمد أحمد، محمد العصاد، محمود ذيب، مؤمن الساكت، نور الدين ياسين، ينال المحمود، يوسف المقابلة، يوسف قشة.
بدوره، أكد بيتر أن اختيار القائمة جاء بعد متابعة حثيثة لدوري الفئات العمرية، رفقة الجهاز الفني المعاون والكشافين، مشيرا إلى أن أبواب المنتخب مفتوحة لأي لاعب يثبت أحقيته بالتواجد خلال الفترة المقبلة.
أضاف: معظم اللاعبين المتواجدين بالقائمة سبق لهم المشاركة ضمن فرق المستقبل، خلال الفترة 2020 – 2022، التي ساهمت بشكل كبير في رفد المنتخبات الوطنية، إضافة إلى وجود 3 لاعبين محترفين بالخارج (الكويت، ألمانيا، الإمارات) تم ضمهم إلى المنتخب، لتعزيز دائرة الخيارات والوقوف على مستوى المواهب الأردنية بالخارج.
وختم: يعد هذا التجمع الأول من نوعه، ويشكل محطة رئيسية مهمة في إعداد المنتخب للاستحقاقات القادمة، كما ننتظر خوض مواجهتين وديتين مع لبنان الشهر المقبل في عمان، لرفع مستوى الجاهزية.
ويتخلل المعسكر عدة لقاءات ودية، حيث يلتقي المنتخب فريق أتلانتا سبورت ت18 عند الخامسة مساء الثلاثاء 10 تشرين الاول، ويواجه انطاليا سبورت ت18 بذات التوقيت الخميس 12، ويختتم المواجهات بلقاء فريق ألانيا سبورت ت23 نفس التوقيت الإثنين 16.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت 20، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مصاطفة

مصاطفة يظفر بفضية كراتيه الآسياد

منذ 32 دقيقة
جود الضروس

برونزيتان للجعفري والضروس في كراتيه الآسياد

منذ 53 دقيقة
عبير الرنتيسي

الرنتيسي منسقاً عاماً في كأس آسيا للرجال

منذ1 ساعة
الصادق

"الصادق" تفوز بعضوية لجنة الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-06 at 5.18.17 PM

لاعبو الطاولة يواصلون ابداعهم في بطولة الإمارات الدولية

منذ21 ساعة
المنتخب الوطني تحت 20 عاما

المنتخب الوطني تحت 20 عاما يقيم معسكرا تدريبيا في تركيا

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
تحاول إدارة بايدن إقناع السعودية بأهمية التطبيع مع إسرائيل

دور إسرائيل في الإقليم

د. محمد حسين المومني |اليوم
التغيرات المناخية

التغير المناخي والوعي العربي

خالد دلال |اليوم
ترجمات
1696541273150577800

لحظة وصول "طالبان" ومعهم الموت إلى كابول تطاردني منذ سنتين

ترجمات | منذ17 ساعة
1696541339550582600

خريطة طريق جديدة لدعم استقرار ونمو العراق

ترجمات | منذ17 ساعة
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات |04 تشرين الأول 2023
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
 