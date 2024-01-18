منتخب الشباب يواجه نظيره التركي وديا اليوم

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يخوض المنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم، عند الساعة الواحدة ظهرا، مباراة ودية أمام نظيره المنتخب التركي، وتأتي ضمن المعسكر التحضيري الذي يقيمه المنتخب في مدينة أنطاليا، ويستمر لغاية الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي تقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.وأكمل المنتخب تحضيراته الفنية والبدنية للمواجهة الودية التجريبية من خلال الجرعات التي خاضها خلال الأيام الماضية بقيادة المدير الفني للمنتخب الهولندي بيتر ماينديرسما، الذي سيعمل على منح الفرصة لمعظم اللاعبين خلال مجريات اللقاء، للوقوف على مستواهم، حيث يملك العديد من الخيارات في الجانبين الدفاعي والهجومي.وشارك في التدريب الأخيراستعدادا للمباراة اللاعبون الذين تم اختيارهم للمعسكر وهم: سلامة سلمان، محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، عودة الفاخوري، عز الدين أبو السعود، إبراهيم صبرة، محمد أبو السكر، نور الدين ياسين، محمد أحمد، صالح فريج، مؤمن الساكت، محمود ذيب، ينال المحمود، أيهم السمامرة، عمر مرار، يوسف المقابلة، عبد القادر العالم، أمين أبو خليفة، أحمد خالد، عبدالله المنايصة، محمد البيطار، عبد الرحمن الزغايبة، عبد الرحمن الخضور.من جانبه يواصل المنتخب التركي معسكره الذي يقيمه على مجمع ارسلان زكي ديميرسي، ويخوض المباراة في إطار تحضيراته للمشاركة في منافسات بطولة النخبة الأوروبية والتي تقام خلال شهر آذار (مارس) المقبل.وسيواجه المنتخب خلال المعسكر أيضا، نظيره المنتخب العراقي في مواجهة ودية تجمع المنتخبين يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي، في إطار تحضيراتهما للاستحقاقات المقبلة.ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة، وأهمها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، والمؤهلة إلى كأس العالم، علما بأن المشاركة الماضية للمنتخب الوطني خرج منها في الدور ربع النهائي على يد اليابان خلال شهر آذار (مارس) الماضي.وكان منتخب الشباب، خاض معسكرا تدريبيا في مدينة أنطاليا التركية العام الماضي، لعب من خلاله 3 مباريات ودية، إذ فاز على أنطاليا سبور بنتيجة 4-1، وتغلب على ألانيا سبور 2-1، فيما تعادل مع ألانيا سبور تحت 23 عاما بهدفين لمثلهما، واستضاف نظيره المنتخب اللبناني في مباراتين وحقق الفوز بالنتيجة نفسها 2-1.