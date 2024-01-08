الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب الشباب يواجه نظيره العراقي وديا في تركيا

المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما - (من المصدر)
المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما - (من المصدر)
 يقيم المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما، معسكرا تدريبيا في تركيا، اعتبارا من السادس عشر من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، حيث ينتظر أن يخوض المنتخب عددا من المباريات الودية التجريبية خلال أيام المعسكر، سيتم الإعلان عنها لاحقا. اضافة اعلان
وأنجز اتحاد الكرة الترتيبات كافة، الخاصة بسفر المنتخب من ناحية الإقامة والملاعب ومواعيد التدريبات والمباريات الودية، خصوصا أن العديد من المنتخبات الوطنية إقامة معسكرات في مناطق مختلفة من تركيا.
وسيوجه المنتخب نظيره العراقي الذي يعسكر في الوقت نفسه بتركيا، وأكد المدير الفني للمنتخب العراقي للشباب بكرة القدم، عماد محمد، أن المواجهة الودية ستخدم المنتخبين في تحضيراتهما. 
وقال محمد في تصريحات صحفية أمس: "إن المنتخب العراقي سيعسكر في مدينة أنطاليا التركية مستغلا توقف الدوري الممتاز و(الفيفا دي)"، وأنه سيخوض ثلاث مباريات تجريبية خلال معسكره التدريبي بغية تأقلم اللاعبين وانسجامهم في تجمع لاعبي المنتخب المحليين والمحترفين، وسيخوض ثلاث مواجهات ودية أمام نادي شاختار الأوكراني للشباب وكذلك نظيريه الأردني والقيرغيزستاني.
وسيعتمد المدير الفني للمنتخب الوطني الهولندي بيتر ماينديرسما، على اللاعبين الذين اختارهم في التشكيلات السابقة، والذين أثبتوا أحقيتهم في تمثيل المنتخب من خلال قدراتهم الفنية والبدنية، وسيركز ماينديرسما خلال الجرعات التدريبية في عمان وتركيا على رفع الحالتين البدنية والفنية للاعبين، ومعالجة الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية.
وضمت قائمة المنتخب الأخيرة كلا من اللاعبين: سلامة علي، محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، عز الدين أبو عاقولة، عز الدين أبو السعود، عمر مرار، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، محمد أحمد، محمد العصاد، محمود ذيب، مؤمن الساكت، نور الدين ياسين، ينال المحمود، يوسف المقابلة، أمين أبو خليفة، عبدالله المنايصة، أحمد خالد، أحمد العتيبي.
ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة، وأهمها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، والمؤهلة إلى كأس العالم، علما بأن المشاركة الماضية للمنتخب الوطني خرج منها في الدور ربع النهائي على يد اليابان خلال شهر آذار (مارس) الماضي.
وكان منتخب الشباب، خاض معسكرا تدريبيا في مدينة أنطاليا التركية العام الماضي، لعب من خلاله 3 مباريات ودية، إذ فاز على أنطاليا سبور بنتيجة 4-1، وتغلب على ألانيا سبور 2-1، فيما تعادل مع ألانيا سبور تحت 23 عاما بهدفين لمثلهما، واستضاف نظيره المنتخب اللبناني في مباراتين وحقق الفوز بالنتيجة نفسها 2-1. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري يسدد الكرة خلال إحدى التدريبات في الدوحة - (من المصدر)

"النشامى" يخوض "البروفة النهائية" أمام اليابان تحضيرا لكأس آسيا

منذ 41 دقيقة
المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بكرة السلة وسام الصوص - (من المصدر)

الصوص مستشارا فنيا ومسؤولا عن تطوير اللاعبين مع شاركس الصيني

منذ 42 دقيقة
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية يلقي كلمة بعد فوزه الأسبوع الماضي بلقب كانبيرا لمنافسات الزوجي - (من المصدر)

شلباية يبدأ تصفيات "أستراليا المفتوحة" بمواجهة الفرنسي دروجيه

منذ 43 دقيقة
من لقاء شباب الحسين والريان القطري في بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة -(الغد)

14 ناديا في "طائرة" الأندية العربية.. والقرعة السبت في البحرين

منذ 44 دقيقة
لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري.-(من المصدر)

الجعفري يحتفظ بصدارة وزنه في التصنيف العالمي للكراتيه

منذ 45 دقيقة
رئيس لجنة حكام كرة اليد معتصم هاني (الغد)

هاني: "حكام اليد" جاهزون لإدارة موسم 2024

منذ 52 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تشخيص الأزمات ليس صعبا

ماهر أبو طير |اليوم

بلينكن يتأبط شرا

محمود الخطاطبة |اليوم

إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم ذات الأرقام القياسية الأعلى

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

مراجعة ربعية للموازنة

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشروع تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

سورية.. حالة ميؤوس منها

سميح المعايطة |اليوم

محاولة اغتيال غزة بالتدمير والتهجير الطوعي

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات | منذ2 ساعة
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
 