منتخب الشباب يواجه نظيره العراقي وديا في تركيا

يحيى قطيشات

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يقيم المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما، معسكرا تدريبيا في تركيا، اعتبارا من السادس عشر من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، حيث ينتظر أن يخوض المنتخب عددا من المباريات الودية التجريبية خلال أيام المعسكر، سيتم الإعلان عنها لاحقا.وأنجز اتحاد الكرة الترتيبات كافة، الخاصة بسفر المنتخب من ناحية الإقامة والملاعب ومواعيد التدريبات والمباريات الودية، خصوصا أن العديد من المنتخبات الوطنية إقامة معسكرات في مناطق مختلفة من تركيا.وسيوجه المنتخب نظيره العراقي الذي يعسكر في الوقت نفسه بتركيا، وأكد المدير الفني للمنتخب العراقي للشباب بكرة القدم، عماد محمد، أن المواجهة الودية ستخدم المنتخبين في تحضيراتهما.وقال محمد في تصريحات صحفية أمس: "إن المنتخب العراقي سيعسكر في مدينة أنطاليا التركية مستغلا توقف الدوري الممتاز و(الفيفا دي)"، وأنه سيخوض ثلاث مباريات تجريبية خلال معسكره التدريبي بغية تأقلم اللاعبين وانسجامهم في تجمع لاعبي المنتخب المحليين والمحترفين، وسيخوض ثلاث مواجهات ودية أمام نادي شاختار الأوكراني للشباب وكذلك نظيريه الأردني والقيرغيزستاني.وسيعتمد المدير الفني للمنتخب الوطني الهولندي بيتر ماينديرسما، على اللاعبين الذين اختارهم في التشكيلات السابقة، والذين أثبتوا أحقيتهم في تمثيل المنتخب من خلال قدراتهم الفنية والبدنية، وسيركز ماينديرسما خلال الجرعات التدريبية في عمان وتركيا على رفع الحالتين البدنية والفنية للاعبين، ومعالجة الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية.وضمت قائمة المنتخب الأخيرة كلا من اللاعبين: سلامة علي، محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، عز الدين أبو عاقولة، عز الدين أبو السعود، عمر مرار، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، محمد أحمد، محمد العصاد، محمود ذيب، مؤمن الساكت، نور الدين ياسين، ينال المحمود، يوسف المقابلة، أمين أبو خليفة، عبدالله المنايصة، أحمد خالد، أحمد العتيبي.ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة، وأهمها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، والمؤهلة إلى كأس العالم، علما بأن المشاركة الماضية للمنتخب الوطني خرج منها في الدور ربع النهائي على يد اليابان خلال شهر آذار (مارس) الماضي.وكان منتخب الشباب، خاض معسكرا تدريبيا في مدينة أنطاليا التركية العام الماضي، لعب من خلاله 3 مباريات ودية، إذ فاز على أنطاليا سبور بنتيجة 4-1، وتغلب على ألانيا سبور 2-1، فيما تعادل مع ألانيا سبور تحت 23 عاما بهدفين لمثلهما، واستضاف نظيره المنتخب اللبناني في مباراتين وحقق الفوز بالنتيجة نفسها 2-1.