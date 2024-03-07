الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب الطاولة يباشر تدريباته في القاهرة

المنتخب الوطني لكرة الطاولة - (من المصدر)
المنتخب الوطني لكرة الطاولة - (من المصدر)
باشر المنتخب الوطني لكرة الطاولة، تدريباته المكثفة في العاصمة المصرية القاهرة التي وصل إليها أول من أمس، لخوض معسكر تدريبي في إطار الاستعدادات للمشاركة في تصفيات غرب آسيا والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.اضافة اعلان
ويرأس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد هنادي تفاحة، ويضم كلا من: سلامة محفوظ مديرا إداريا، والمدير الفني عمرو رضا، إضافة إلى اللاعبين واللاعبات، زيد أبو يمن، زياد عزيز، خالد باسم، براء الوديان، تيماء أبو يمن، براء وريناد الحسني.
ويسعى اتحاد كرة الطاولة، إلى تحضير اللاعبين بدنيا وفنيا، استعدادا للتصفيات، حيث يبذل اتحاد اللعبة جهدا كبيرا لتحقيق مزيد من الإنجازات للعبة على مختلف الصعد.
يذكر أن تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس  2024، ستقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل.
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