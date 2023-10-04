الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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منتخب الكراتيه يستهل مشواره في الآسياد الخميس

المنتخب الوطني للكراتيه
المنتخب الوطني للكراتيه
عمان - الغد - يفتتح المنتخب الوطني للكراتيه يوم غد الخميس مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وتستمر حتى الثامن من تشرين الأول (أكتوبر)  الحالي.اضافة اعلان

ويمثل منتخبنا الوطني للكراتيه في هذه الدورة كل من اللاعبين واللاعبات : عبدالله حماد (وزن تحت ٦٠ كغم) وعبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت ٦٧ كغم) وحسن مصاروة (وزن تحت ٧٥ كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت ٨٤ كغم) ولين منصور (وزن تحت ٥٥ كغم) ومنى الديري (وزن تحت ٦١ كغم) ونور الله ناصر (وزن تحت ٦٨ كغم) وجود الضروس (وزن فوق ٦٨ كغم).

وسيشارك في منافسات يوم غد كل من نور الله ناصر وحسن مصاروة فيما يُشارك في منافسات يوم الجمعة كل من عبدالله حماد ومنى الديري.

فيما يخوض منافسات يوم السبت كل من ، جود الضروس ولين منصور وعبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري.

يذكر أن رياضة الكراتيه الأردنية كانت قد نالت ٩ ميداليات في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب الآسيوية من بينها ذهبية واحدة وفضية واحدة و٧ ميداليات برونزية.
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