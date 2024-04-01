منتخب الكراتيه يسجل 6 لاعبين في جولة الدوري العالمي بالمغرب

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه عن تسجيل 6 لاعبين أردنيين لتمثيل المنتخب الوطني في الجولة الأخيرة من سلسلة الدوري العالمي التي تنطلق في الدار البيضاء بالمغرب، يوم 31 أيار (مايو) المقبل.وينتظر أن يعلن اتحاد اللعبة عن أسماء اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب من اللاعبين الستة الذين تم اعتمادهم من قبل الاتحاد الدولي.وسجل الأردن لاعبيه في هذه البطولة التي سجل فيها أيضا حتى الأ، منتخبات السعودية وأستراليا والنمسا وجمهورية التشيك وجورجيا وأندونيسيا والصين.وسجل للمشاركة في البطولة 6 لاعبين من المنتخب الوطني هم : عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، وعمر شقرة في نفس الوزن وعبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم)، وعفيف غيث في نفس الوزن، وحسن المصاروة وزن تحت 75 كغم، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).وكان اتحاد اللعبة قد قرر في وقت سابق المشاركه في الجولة الثالثة من الدوري العالمي، التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة بالفترة من 19 إلى 21 نيسان (أبريل) المقبل.كما أعلن في وقت سابق عن إصابة المصاطفة في منطقة (الكوع) خلال مشاركته مؤخرا في دورة الألعاب الآسيوية، ليقرر الجهاز الطبي وللمحافظة على سلامته، تجنب مشاركته في البطولات الماضية، ووفقا لطبيب المنتخب الوطني، حيث سيكون المصاطفة جاهزا للمشاركة في بطولة الدوري العالمي التي تقام في مصر.كما يشارك في الدوري العالمي، الذي يقام في مصر، 4 لاعبين هم: عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، وعفيف غيث (تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم). إضافة للاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 68 كغم)، بعد التأكد من تعافيه من قبل طبيب المنتخب الوطني التابع للجنة الأولمبية.وتعد كافة بطولات الدوري العالمي للعام الحالي، مؤهلة للاعبين للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في مصر العام المقبل، وإلى جائزة “الفائزون الكبار” حيث يجب على اللاعبين المشاركة في 3 بطولات على الأقل.وأقيمت الجولة الأولى في باريس وحصل فيها نجم المنتخب الوطني عفيف غيث على الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم وف يالجولة الثانية التي أقيمت في مدينة أنطاليا التركية حقق لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، محمد الجعفري، الميدالية الفضية، وأحرز اللاعب عبدالله حماد، الميدالية البرونزية.مشوار اللاعبين في الدوري العالميوفقا الترتيب العام للدوري العالمي بعد الجولة الثانية جاء 3 لاعبين من لاعبي المنتخب الوطني ضمن المراكز العشرة الأولى لأوزانهم، في الترتيب العام.حيث حقق لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري المركز الرابع في وزن تحت 84 كغم، برصيد 900 نقطة، علما بأنه يحتل المركز الثاني في التصينف الدولي برصيد 6360 نقطة. وكان الجعفري، شارك في الجولة الأولى في فرنسا وحصل على 150 نقطة، ونال الميدالية الفضية في الجولة الثانية في أنطاليا وجمع 750 نقطة.ويحتل لاعب المنتخب الوطني عفيف غيث المركز الرابع في الترتيب العام للدوري العالمي لوزن تحت 67 كغم برصيد 720 نقطة، ويحتل المركز العاشر في الترتيب العام للتصنيف الدولي برصيد 2550 نقطة.ويحتل لاعب المنتخب الوطني عبد الله حماد المركز الخامس في الترتيب العام للدوري العالمي لوزن تحت 60 كغم برصيد 660 نقطة، في حين يحتل المركز الثامن في الترتيب العام للتصنيف الدولي برصيد 2955 نقطة.ويأتي لاعب المنتخب الوطني حسن المصاروة في المركز الرابع عشر في الترتيب العام بالدوري العالمي لوزن تحت 75 كغم، برصيد 300 نقطة، ويحتل المركز العاشر في الترتيب العام للتصينف الدولي برصيد 2595 نقطة.وجاء عفيف غيث في المركز الثالث وحقق الميدالية البرونزية في الجولة الأولى من الدوري العالم في فرنسا وجمع 570 نقطة، وشارك في الجولة الثانية في أنطاليا وجمع 150 نقطة.ونال عبد الله حماد في الجولة الأولى في فرنسا 90 نقطة، وجاء في المركز الثالث، محققا الميدالية البرونزية في الجولة الثانية في أنطاليا وجمع 570 نقطة، وشارك المصاروة في جولة فرنسا وحصل على 150 نقطة، وحقق العدد نفسه من النقاط في الجولة الثانية في أنطاليا.