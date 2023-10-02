الإثنين 02 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

منتخب الكرة النسوي يواصل تحضيراته لمواجهة هونغ كونغ ودياً

المنتخب النسوي
جانب من التدريبات
عمان - الغد - يواصل المنتخب الوطني النسوي، تحضيراته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش استعداداً لمواجهة هونغ كونغ مرتين ودياً في 26 و29 الحالي بالعاصمة عمان، ضمن التحضيرات للاستحقاقات القادمة.اضافة اعلان
وأجرى المنتخب تدريبه على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بحضور (27) لاعبة من القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني سابقاً، بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفات بالخارج تباعاً.
وتضم قائمة النشميات الأولية 33 لاعبة: شرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، تسنيم اسليم، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح، وميساء جبارة.
وخضعت لاعبات المنتخب الوطني، مساء الخميس 28 أيلول، لاختبارات بدنية، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بإشراف مدرب اللياقة كريم مالوش، على أن تستكمل الاختبارات غداً الإثنين، للوقوف على الحالة البدنية للنشميات.
وتأتي الاختبارات البدنية، في إطار خطة العمل التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب للاطمئنان على مستوى الجاهزية البدنية للاعبات، وتحديد برنامج الإعداد خلال الفترة القادمة وفقاً لنتائج الاختبارات، سعياً لبلوغ الجاهزية المطلوبة قبيل مواجهتي هونغ كونغ.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من تدريبات فريق الفيصلي في الإمارات استعدادا لمواجهة الشارقة - (من المصدر)

الفيصلي يرمى قفاز التحدي بحثا عن نقاط الشارقة بـ"أبطال آسيا" اليوم

منذ15 ساعة
المنتخب الوطني الأول لكرة السلة - (من المصدر)

"السلة" يستأنف تدريباته تأهبا لمواجهة الفائز بين السعودية وهونغ كونغ

منذ15 ساعة
الشقيقان زين وكيدن النجداوي في سلسلة نهائي الدوري الممتاز بالموسم الماضي - (تصوير: أمجد الطويل)

توجه لإقامة دوري السلة بثلاثة أندية.. وإيقاف أبو حواس والأخوين نجداوي

منذ15 ساعة
لاعبة المنتخب الوطني للقوس والسهم ديانا الداوود -(من المصدر)

الداوود تبلغ الأدوار الإقصائية بمنافسات القوس والسهم في "الأسياد"

منذ15 ساعة
اجتماع في نادي شباب حوارة أمس - (من المصدر)

نادي شباب حوارة يحارب إطلاق العيارات النارية في المناسبات

منذ15 ساعة
لاعب الوحدات أنس العوضات يحاول الوصول لمرمى أهلي حلب السوري في المباراة الماضية - (تصوير: أمجد الطويل)

الوحدات يتدرب في الكويت بمعنويات عالية وغيابات محدودة

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمة ثقة وليست أزمة لقاحات

ماهر أبو طير |اليوم

"جراثيم التعليم"

موفق ملكاوي |اليوم

تعديل ودورة نيابية وكواليس

جهاد المنسي |اليوم

ضريبة المشتقات النفطية إلى أين؟

أحمد عوض |اليوم

الأردن في الميزان

يعقوب ناصر الدين |اليوم

حفلة فنان في العقبة

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات | منذ16 ساعة
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات |30 أيلول 2023
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
 