منتخب "اللياقة البدنية" بطل أبطال العالم و25 ميدالية قارية وعالمية

مصطفى بالو

اضافة اعلان

عمان- كانت بطولة الأردن المفتوحة خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أميز البطولات المحلية للموسم 2023، بعد أن تعذرت إقامة بطولة المملكة في آذار (مارس) لتداخلها مع الشهر الفضيل، وتميزت البطولة بالتنظيم الاحترافي، وبطاقات الاحتراف التي تنافس لخطفها 300 لاعب، للوصول إلى ألقاب الفئات (الفيزيك، الكلاسيك والبدي بلنج) وبطاقاتها الاحترافية، حين خطف البطل أحمد رحاحلة بطاقة احتراف الفيزيك، والبطل عمر العلاونة بطاقة احتراف الكلاسيك، والبطل إبراهيم عابدين بطاقة احتراف البدي بلدنج، في البطولة التي تميزت بدعم مركز (SW) من خلال المدرب الوطني صهيب الوحش، والذي كرم الأبطال الثلاثة بجوائز مالية مجزية.وشملت خطة الاتحاد تطوير جميع أركانه، حين أقام العديد من الدورات التطويرية، ودورة خاصة لمدربي وحكام تحديات اللياقة البدنية، وارتفاع عدد الحكام الدوليين والمؤهلين للتحكيم في البطولات الدولية التابعة للاتحاد الدولي (IFBB)، وكان للحكام مشاركات مميزة في إدارة العديد من البطولات الدولية والعالمية، أبرزهم الدولي سليمان بهجت، الحكم الدولي المحترف بلال الدويكات، والحكم الدولي خليل سرور.ويحسب للاتحاد، الحضور الإداري المميز عربيا وقاريا ودوليا، ولعل من أبرز المكاسب الإدارية، حين مثله رئيسه مأمون كلمات في اجتماعات وانتخابات "الكونجرس" الدولي (IFBB)، التي جرت في إسبانيا خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.استضافة "مستر يونيفرس الأردن"نجح الاتحاد في استضافة البطولة العالمية "مستر يونيفرس/الأردن"، تحت إشراف اللجنة الأولمبية، ورعاية الاتحاد الدولي والتنسيق مع مسؤول التنظيم للبطولة الحكم الدولي طارق خليل، والتي أقيمت بأجواء احترافية على مسرح "الأرينا" في جامعة عمان الأهلية خلال الفترة من 6-9 تموز (يوليو) الماضي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي روفائيل سانتونجة، ونائبه المصري عادل فهيم، وكوادر فنية وتحكيمة من الاتحاد الدولي، بمشاركة حكام أردنيين، وشهدت مشاركة عربية ومحلية، وحققت النجاح المأمول إداريا وفنيا وتحكيميا.وكانت أبرز الإنجازات للرياضة الجسمانية وغير المسبوقة في هذه البطولة العالمية، حصول لاعب المنتخب الوطني لفئة الفيزيك محمد عبدالإله البداوي على لقب بطل أبطال فئة المحترفين عن جدارة واستحقاق، في الوقت التي شهدت فيه البطولة حضورا ونتائج أردنية مميزة، في فئات البدي بلدنج والفيزيك والماسكولار فيزيك والكلاسيك.برونزية آسيوية وحضور عالميوشهدت مشاركة بناء الأجسام في بطولة آسيا التي أقيمت في بيروت خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، تتويج البطل حمزة الأغبر في مسابقة الفيزيك.وجاءت نتائج لاعبو الفيزيك والكلاسيك والماسكولار والبدي بلدنج، مرضية إلى حد كبير في بطولة العالم بإسبانيا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حين حل محمد البداوي في المركز 10 لفئة الماسكولار فيزيك (179 سم)، وحمزة الأغبر بالمركز 11 في فئة كلاسيك بدي بلدنج +180 سم، والمركز ذاته، حققه في فئة مينز كلاسيك بدي بلدينج (+180 سم )، وحل فادي غياضة بالمركز 7 في فئة ماستر بدي بلدينج وزن (80 كغم)، وحل فادي ايضا بالمركز 12 في فئة مينز بدي بلدينج وزن (80 كغم)، وجاء عبدالله الرمحي بالمركز 27 في فئة مينز فيزيك 170 سم).عام تحديات اللياقة البدنيةيستحق العام 2023 لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن يسمى بـ"عام تحديات اللياقة البدنية"، عندما نجح اتحاد بناء الأجسام في هذه البطولة، من إطلاق العنان للعشاق "تحدي اللياقة البدنية"- Fitness Challenge-، الخطوة المهمة التي مهدت الطريق لاقتحام السيدات منافسات بناء الأجسام واللياقة البدنية، لأول مرة تحت مظلة الاتحاد، ضمن فعاليات "مستر يونيفرس/ الأردن)، وغلفه بإطار احترافي من خلال عقد الدورات التدريبية بإشراف محاضرين دوليين من خلال اتفاقية التوأمة مع الاتحاد الإماراتي، وشكل على ضوء ذلك المنتخب الوطني لـتحدي اللياقة البدنية.وأذهل المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية، المتابعين من خلال مشاركته الرسمية الأولى، حين خاض أبطاله وبطلاته غمار المنافسة في بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والتي أقيمت في لبنان خلال الفترة 25-28 آب (أغسطس) الماضي، وعاد بحصاد أردني وفير بـ13 ميدالية ملونة، توزعت بين ذهبيتين عن طريق ديما زبيدة، وأخرى لديما زبيدة وأدهم صقور على مستوى الفرق، و3 ميداليات فضية للفردي تقلدها عبدالرحمن عاقلة، وبنان الجعفري، وعلى مستوى الفرق نالها قوت أباظة وأحمد نسور، و3 ميداليات برونزية على المستوى الفردي تقلدتها سارة أبوشاويش، وعلى مستوى الفرق لكل من: عبدالرحمن عاقلة وبنان الجعفري، وكذلك بنان الجعفري وسارة أبوشاويش.وسجل منتخب اللياقة البدنية انجازا غير مسبوق في بطولة العالم التي جرت في إسبانيا خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عندما خطف لقب بطل أبطال العالم، في إنجاز غير مسبوق للرياضة الجسمانية، عندما رفع أبطال وبطلات المنتخب الوطني كأس المجموع العام برصيد 2237 نقطة، متقدما على رومانيا التي حلت ثانية برصيد 2236 نقطة، وإسبانيا الثالثة برصيد 2047 نقطة، وإيران الرابعة برصيد 1047 نقطة.وغلفه بـ12 ميدالية ملونة، وزعت بين المستوى الذهبي، حين توج في منافسات الفردي علي الحموي بالفضة، راما أبو صالح بالفضة، أدهم الصقور بالبرونز، وستيفاني نعواس بالبرونز، وفي منافسات الزوجي للمستوى ذاته، تقلدت ستيفاني نعواس وراما أبو صالح الذهب، وأدهم الصقور وعلي الحموي الفضة، وأيضا توج أدهم الصقور وديالا العتيبي بالفضة، فيما توج علي الحموي وستيفاني نعواس ببرونزية الزوجي المختلط للمستوي الذهبي، بإجمالي 8 ميداليات موزعة بين 1 ذهب و4 فضيات و3 برونزيات.والمستوى الفضي، حين تقلد في منافسات الفردي رجال أدهم الصقور البرونزية، فيما ذهبت فضية زوجي الرجال لأدهم الصقور وعلي الحموي، وفضية زوجي السيدات لستيفاني نعواس وديالا العتيبي، وفضية الزوجي المختلط لأدهم الصقور وستيفاني نعواس، بمجموع إجمالي للمستوى الفضي 4 ميداليات موزعة بين 3 فضيات وبرونزية واحدة، ليأتي المجموع العام غزيرا بـ12 ميدالية ملونة موزعة بين 8 بالمتسوى الذهبي و4 بالمستوى الفضي في ختام بطولة العالم.