 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب اللياقة البدنية يبحث عن إنجاز جديد في البطولة العربية

منتخب اللياقة البدنية
منتخب اللياقة البدنية


عمان- يتجهز منتخب اللياقة البدنية للوقف على منصة التتويج، في البطولة العربية التي تقام في مدينة الغردقة المصرية مطلع حزيران (يونيو) المقبل، والتي ينظمها الاتحاد العربي ضمن خطته للعام 2024.اضافة اعلان
وقال لاعب المنتخب الوطني محمد الكردي: " سعداء بتمثيل المنتخب الوطني تحت قبة اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية، وخوض التحدي العربي الجديد إلى جانب زميليّ عبدالرحمن عاقلة، وأحمد النسور، ونبحث عن انجاز جديد للرياضة البدنية، التي حققت حضورا لافتا وانجازات غير مسبوقة آسيويا وعالميا".
وحول أجواءالمنافسة في تحدي اللياقة العربية، أجاب الكردي: " لاشك بأن البطولة صعبة في محطاتها التنافسية الصعبة، والتي تقام للمستوى الذهبي فقط، ولك ان تتصور ان هذه المحطات موزعة على 3 أيام، وإحدى المحطات التي نخوض فيها تحدي الركض والسباحة بمجموع 5 كم، لكننا جاهزون لخوض التحديات بجميع مراحلها".
وأضاف: " أتجهز وزميلاي عاقلة والنسور منذ فترة طويلة، ونشكر ثقة واهتمام ااتحاد برئاسة مأمون كلمات، ولدينا رصيد وافر من الخبرة التراكمية، والمشاركات الخارجية في هذه التحديات التي بدأت تحتل مساحة واسعة من اهتمام الجنسين والعائلات، وتحفل بأجواء تنافسية مثيرة، ونتطلع لتأكيد الحضور الأردني على منصات التتويج في البطولة العربية".
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