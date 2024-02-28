منتخب الملاكمة ينهي معسكر إسبانيا ويستعد للتصفية الأولمبية

عمان - الغد - أنهى المنتخب الوطني للملاكمة معسكره التدريبي والذي أقامه بمنطقة بنيدورم في مقاطعة أليكانتي في إسبانيا وذلك استعداداً للمشاركة في التصفية العالمية الأولى المؤهلة إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ والتي تستضيفها مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية وذلك خلال الفترة من ٢٩ فبراير الحالي إلى ١٢ آذار (مارس) المقبل.

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واستمر المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني لمدة أسبوعين حيث شهد مشاركة ١٤ منتخباً وتخلله نزالات ودية بين لاعبي المنتخب الوطني ولاعبي المنتخبات الأخرى.



وأشار المدير الفني للمنتخب الوطني، الكوبي داغوبيرتو سكوت، إلى أن المعنويات مرتفعة وجميع اللاعبين وصلوا إلى الجاهزية الفنية والبدنية قبيل المشاركة في التصفية العالمية.



وأضاف داغوبيرتو:" شهد المعسكر تواجد كبير للمنتخبات والأجواء كانت مثالية والحصص التدريبية كانت مفيدة للجهاز الفني لمعالجة بعض الأخطاء التي ظهرت. خاض لاعبونا نزالات قوية وجميعهم متحمسون للظهور بأفضل أداء في التصفية العالمية".



وسيمثل منتخبنا الوطني للملاكمة في التصفية الأولمبية الأولى بإيطاليا كل من : حنان نصار وزن ٥٠ كغم وحذيفة عشيش وزن ٥١ كغم ومحمد أبو جاجة وزن ٥٧ كغم وعبادة الكسبة وزن ٦٣.٥ كغم وزياد عشيش وزن ٧١ كغم وحسين عشيش وزن ٨٠ كغم وعدي الهنداوي وزن ٩٢ كغم.



وتنص تعليمات التأهل إلى أولمبياد باريس في رياضة الملاكمة على تأهل ٤ لاعبين من كل وزن في التصفية العالمية الأولى و٤ أو ٥ لاعبين من كل وزن في التصفية العالمية الثانية والتي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من ٢٣ أيار (مايو) إلى ٣ ي حزيران (يونيو) المقبلين.