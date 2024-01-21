الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب الناشئين يختبر قدراته أمام نظيره التونسي اليوم

لاعبو منتخب الناشئين خلال جرعة تدريبية سابقة - ( من المصدر)
لاعبو منتخب الناشئين خلال جرعة تدريبية سابقة - ( من المصدر)
 يختبر المنتخب الوطني تحت 17 عاما قدراته الفنية والبدنية، عندما يلاقي نظيره المنتخب التونسي، عند الساعة السادسة مساء على ملعب اريانة، ضمن المعسكر الذي يقيمه المنتخب في العاصمة التونسية خلال الفترة من 19 إلى 29 كانون الثاني (يناير) الحالي، في إطار تحضيراته للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. اضافة اعلان
وباشر المنتخب تحضيراته وتدريباته أول من أمس بجرعات صباحية ومسائية بقيادة المدير الفني عبدالله القططي، الذي يتطلع للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، والعمل على تصويب الأخطاء التي ظهرت خلال مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا بنسختها العاشرة، والتي جرت في العاصمة العمانية مسقط أواخر العام الماضي، وشهدت خروج مبكرة للمنتخب من الدور الأول وفقدانه لقبه. 
ويطمح القططي من معسكر تونس والمباراتين الوديتين مع المنتخب التونسي، إلى تعزيز قدرات اللاعبين الدفاعية والهجومية، والعمل على تطوير أداء وفكر المنتخب من خلال المعسكر الحالي والمعسكرات المقبلة إضافة للمباريات الودية التي يعمل اتحاد الكرة على تأمينها خلال الأشهر المقبلة، وصولا لأفضل مراحل الإعداد والتحضير قبل المشاركة الآسيوية.
وبدأ الاتحاد في مخاطبة عدد من الاتحادات العربية والآسيوية من أجل تحديد معسكرات ومباريات ودية مع منتخباتها، وفق الخطة الموضوعة من الجهاز الفني وأشرف المدير الفني لاتحاد كرة القدم جيتزي أليكس.
وفشل المنتخب في تحقيق حلم الشارع الرياضي بالوصول إلى نهائيات كأس العالم للناشئين الماضية، بعد أن تعثر بالخسارة على يد المنتخب الياباني بهدفين دون رد، ضمن منافسات ربع نهائي من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (البحرين 2023). 
ويأمل الشارع الرياضي بنجاح المنتخب في مشاركته الآسيوية المقبلة، بترك بصمة أفضل والتأهل لنهائيات كأس العالم للشباب.  
وتضم قائمة المنتخب كلا من قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، محمد الشلول، خزرج القاسم، هشام سلامة، طارق الدهامشة، أحمد فريتخ، ياسر الحموز، مهند مصطفى، عز الدين المصري، حسين ذيابات، محمد ابو الغنم، أحمد ملكاوي، زيد الخالدي، حسن العابورة، زيد أبو دهيم، حسام السنجلاوي، محمود الطميزي، محمد أبو رمح، قيس الشواشرة، أحمد الربايعة، أكرم العواقلة، محمد عبيدات. وتعد مواجهة اليوم مفيدة جدا للمنتخب الوطني، خصوصا أن نظيره المنتخب التونسي يعد من أفضل المنتخبات العربية الأفريقية، ويضم مجموعة متناسقة من اللاعبين المميزين الذين أثبتوا حضورهم في الفترات الماضية، ويتميز المنتخب بقوة البدنية العالية والامكانيات الفنية المتطورة.   
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