منتخب الناشئين يدخل معسكرا اليوم قبل مواجهة أوزبكستان مرتين

يحيى قطيشات

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عمان - يدخل المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم، اليوم في معسكر تدريبي محلي يقام في أحد فنادق العاصمة، تحضيرا لمواجهة ضيفه المنتخب الأوزبكي في مباراتين وديتين بعد غد والاثنين المقبل، على ملعب جاوا، في إطار تحضيراته للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.ويخوض المنتخب التجربتين الوديتين، متسلحا بالعديد من المكتسبات التي تحققت خلال معسكره التدريبي الماضي الذي أقامه في العاصمة التونسية خلال الفترة من 19 إلى 29 كانون الثاني (يناير) الماضي، وسيعمل الجهاز الفني بقيادة عبدالله القططي خلال المباراتين على معالجة وتصويب الأخطاء التي ظهرت خلال المباراتين الوديتين مع المنتخب التونسي اللتين خسرهما 1-3، 1-2، خصوصا مع التأكيدات أن المعسكر حقق الفائدة الفنية المرجوة منه، وخرج بالعديد من النقاط الإيجابية، في ظل ارتفاع مستوى الانسجام بين اللاعبين والانضباط التكتيكي، وزيادة قدرات وخبرات اللاعبين الناشئين مع خلال الاحتكاك مع مدرسة أفريقية قوية.وبين القططي في حديث لموقع اتحاد الكرة، أهمية مواجهتي أوزبكستان للوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين، في إطار مرحلة إعداد المنتخب للاستحقاق الرسمي، وأضاف: "نواجه منتخبا مميزا ونعلم إمكانياته، لكننا ندرك الفائدة التي سيجنيها الفريق من خلال الاحتكاك القوي المطلوب للتطوير ورفع الحالة الفنية والبدنية للاعبين، حيث نعمد دائما إلى مواجهة منتخبات على سوية عالية وصاحبة تصنيف متقدم بفئة الناشئين".وينتظر، أن تشكل المعسكرات والمباريات للمنتخب في رحلة التحضيرات الآسيوية، نقطة إيجابية أمام الجهاز الفني للعمل على مواصلة تطوير أداء وفكر المنتخب، من خلال تطوير الأداء الفني والوصول لأفضل حالات الإعداد البدني والفني وإيجاد التشكيلة المناسبة القادرة على تحقيق الأهداف المرسومة، إضافة إلى البناء على المرحلة السابقة، والاستفادة من تجربة مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا بنسختها العاشرة، والتي جرت في العاصمة العمانية مسقط أواخر العام الماضي، وشهدت خروجا مبكرا للمنتخب من الدور الأول وفقدانه اللقب.وتضم قائمة المنتخب التي أعلنها القططي كلا من اللاعبين: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، محمد الشلول، مهند محمود، هشام سلامة، خزرج القاسم، ياسر الحمبوز، محمد أبو الغنم، محمود الطميزي، أحمد ملكاوي، زيد أبو دهيم، حسام السنجلاوي، قيس الشواشرة، حمزة يغنم، عز الدين المصري، حسن العابورة، زيد الخالدي، محمد شحدة، طارق الدهامشة، أكرم أبو عاقولة، حسين ذيابات، أحمد الربابعة، وضياء الدين هاشم.ويحظى المنتخب بدعم كبير من اتحاد الكرة، من خلال إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية وتأمين مباريات ودية، وإقامة التدريبات على ملاعب جيدة، إضافة إلى الدعمين المالي والمعنوي، أملا في ترك بصمات إيجابية خلال المشاركات العربية والآسيوية المقبلة، وبناء جيل من اللاعبين يشكل رافدا للمنتخبين الأول والأولمبي خلال الفترة المقبلة.