منتخب الناشئين يهزم قطر ويبلغ ثاني أدوار "غرب آسيا"

مصطفى بالو

اضافة اعلان

حقق منتخب الناشئين لكرة الطائرة فوزا مهما على نظيره القطري، بنتيجة 3-0 بواقع 25-19، 25-20، و25-22، في المباراة التي جرت في صالة وزارة التربية بمدينة جدة السعودية أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من الدور الأول لبطولة غرب آسيا التي تستمر حتى 25 آب (أغسطس) الحالي.وتميز لاعبو المنتخب الوطني بقيادة المدرب فايز الدعجة، في الجوانب الدفاعية والهجومية، وإن ظهرت بعض الأخطاء في الإرسال وسوء تغطية الملعب الخلفي، إلا أن الدعجة تنبه إلى الأخطاء وقدم العلاجات الفنية، وتقدم الفريق بالشوطين الأول 25-19 والثاني 25-20، ورغم ان المنتخب القطري أظهر مقاومة كبيرة في الشوط الثالث، وتقدم في أكثر من مرة حتى النقطة 17-16، إلا أن المنتخب الوطني رتب أوراقه، وأظهر انسجاما عاليا تحت الشبكة، وعدل النتيجة وزحف بالنقاط حتى انهاية الشوط 25-22، والمباراة بنتيجة 3-0.وينتظر المنتخب طرف مباراته في الدور الثاني، حين سيلاقي سورية أو الكويت أو الإمارات يوم غد الاثنين، وهو ما سيتضح مع إسدال الستار على منافسات الدور الثاني، ونتائج مباريات المجموعة الثانية التي استمرت حتى ساعة متأخرة من أمس، وكان منتخب الناشئين قد استهل مشواره الفوز على لبنان بنتيجة 3-1 وخسر أمام السعودية بنتيجة 1-3، وقال رئيس وفد اتحاد الكرة الطائرة عضو عضو مجلس الإدارة سليمان العساف: "تلقينا اتصالا من نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، الذي نقل تحيات ومباركة رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، وقرر مجلس إدارة الاتحاد صرف مكافآت تحفيزية وتقديرية للنشامى الناشئين، نظير التأهل إلى الدور الثاني بعد الفوز على قطر، مطالبا اللاعبين بالنظر صوب منصات التتويج في إنجاز غير مسبوق للطائرة الأردنية على مستوى منتخبات الذكور في البطولة الإقليمية".وأضاف العساف: "نثمن جهود منظومة المنتخب الوطني إداريا وفنيا ولاعبين، ونقدر جهود نشامى منتخب الناشئين على تفانيهم واجتهادهم، لتحقيق الفوز الثاني وحجزهم بطاقة العبور الثانية إلى الدور الثاني، ونتمنى مواصلة عروضه القوية، وتأكيد حضور الطائرة الأردنية والمنافسة على إحدى ميداليات بطولة غرب آسيا".