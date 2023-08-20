منتخب الناشئين يواجه الكويت في ربع نهائي "طائرة" غرب آسيا

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يبحث المنتخب الوطني للناشئين لكرة الطائرة، عن التأهل إلى دور الأربعة من بطولة غرب آسيا تحت 19 سنة المقامة حاليا في السعودية، عندما يواجه الكويت عند الساعة الرابعة من عصر اليوم، في صالة وزارة التربية والتعليم في جدة.وأكد مدرب المنتخب الوطني فايز الدعجة، على أهمية هذه المباراة، كونها خطوة مهمة للمنافسة على إحدى الميداليات الملونة في البطولة الإقليمية، مبينا أنه درس المنتخب الكويتي، ورصد نقاط القوة والضعف، وجهز اللاعبين نفسيا وبدنيا وفنيا لهذا اللقاء.من جانبه قال معد الفريق صالح الظهراوي: "نتسلح بالمعنويات العالية، ولعل كلمات الدعم والاطراء، وتحيات رئيسة الاتحاد الأميرة آية بنت الفيصل، والمكافآت المالية التي رصدها الاتحاد من خلال نائب الرئيس جهاد قطيشات، عززت الجوانب النفسية، في الوقت الذي قدم فيه الجهاز الفني والإداري، وزملائي اللاعبين جهودا كبيرة، ونبحث عن تقديم ما يليق بحضور وتطور الطائرة الأردنية، ونتطلع إلى منصة التتويج". وأضاف: "نحترم قدرات المنتخب الكويتي، لكننا نتطلع إلى إحدى ميداليات بطولة غرب آسيا، في إنجاز غير مسبوق للطائرة الأردنية على مستوى الناشئين".وكان المنتخب الوطني استهل مشواره بالفوز على لبنان بنتيجة 3-1، وخسر من السعودية 1-3، وفاز على قطر 3-0، وحل ثانيا في مجموعته الأولى برصيد 6 نقاط، وتصدر المجموعة منتخب السعودية برصيد 7 نقاط، فيما حلت لبنان الثالث برصيد 5 نقاط، وقطر رابعة برصيد خال من النقاط.