منتخب النشامى ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة نظيره الياباني وديا غدا

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أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته البدنية والفنية، تأهباً لمواجهة نظيره الياباني وديا، عند الساعة 2.30 عصر يوم غد على ملعب الإرسال في الدوحة، ضمن تحضيراته لخوض بطولة كأس آسيا 2023.وأجرى المنتخب تدريبه صباح اليوم ، على ملعب العقلة، بقيادة المدرب الحسين عموتا، حيث ارتكز على تطبيق بعض الجمل التكتيكية لمواجهة الغد، فيما التحق المدرب عبدالله أبو زمع مع كادر النشامى.وتقام مواجهة النشامى ونظيره الياباني، خلف الأبواب المغلقة، حسب تعليمات البطولة التي تحظر نقل أي لقاء ودي تلفزيونيا بعد يوم 6 كانون الثاني (يناير) الحالي ، إلى جانب إغلاق المدرجات أمام الحضور الجماهيري.وتضم قائمة المنتخب للنهائيات الآسيوية 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 12 كانون الثاني (يناير) الحالي ، حيث يشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.ويستهل منتخب النشامى مشاركته بالنهائيات القارية بمواجهة ماليزيا، مساء الاثنين 15 الشهر الحالي، على ستاد الجنوب، على أن يلتقي كوريا الجنوبية عصر 20 الحالي على ستاد الثمامة، فيما يختتم مباريات الدور الأول بلقاء البحرين 25 منه، على ستاد خليفة الدولي.ويأتي برنامج تحضيرات النشامى، في إطار خطة الاتحاد لتوفير أعلى درجات التحضير والدعم للمنتخب الوطني، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتحقيق التطلعات، من خلال ترتيب لقاءات ودية مع منتخبات قوية تعزز مقدار الجاهزية لخوض المحطة القارية.