الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"منتخب اليد" يواجه نظيره العماني وديا اليوم

المنتخب الوطني لكرة اليد (من المصدر)
المنتخب الوطني لكرة اليد (من المصدر)
  يبدأ المنتخب الوطني لكرة اليد اليوم مبارياته الودية في إطار معسكره التدريبي الذي يقيمه في سلطنة عمان، وذلك عندما يواجه المنتخب العماني، على أن يخوض مباراته الثانية يوم غد، قبل أن يخضع إلى الراحة يوم الأحد المقبل، ويخوض مباراته الثالثة والأخيرة يوم الإثنين المقبل.اضافة اعلان
ويأتي إقامة المعسكر التدريبي ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، حيث يشارك المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية للشباب، المقررة في السعودية خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، خصوصا وأن قائمة المنتخب المسافرة إلى هذا المعسكر تضم في غالبيتها لاعبي المنتخب الوطني للشباب، بينما يستعد المنتخب العماني الشقيق للمشاركة في البطولة الآسيوية للرجال التي تقام في البحرين خلال شهر كانون الثاني (يناير) المقبل. 
ويرأس وفد المنتخب الوطني عضو مجلس إدارة الاتحاد سليم العياصرة، ويضم كلا من: المدير الفني محمد 
عبد الرحمن، ومساعده محمد طه، ومدرب الحراس مروان جميل، والإداري نادر منير، والمعالج شادي السكران، ومحلل الأداء عبدالهادي عتيق، إلى جانب كل من اللاعبين: سفيان أبو رمان وحسام عشا وسيف خليفة وعلي جعارة وقصي سعيد وحمزة عبيدات وأحمد عنانزة وأحمد العطابي وخليل العطابي وورد الحرافشة وأحمد عبيدات وبشار عبيدات  وخالد عزالدين وإبراهيم أبو رمان وقيس يعقوب وعثمان شهاب ويزن فتح الله وأنس مفيد.
وكان الاتحاد الأردني، أكد في وقت سابق أن تشكيل المنتخب الوطني للرجال سيضم عددا كبيرا من اللاعبين مواليد 2004، يضاف إليهم عدد من اللاعبين الذين برزوا في دوري الدرجة الأولى ممن تقل أعمارهم عن 28 عاما، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد لإعداد المنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوية 2026.
وسيتم تقسيم البرنامج التدريبي على مراحل عدة، تنتهي المرحلة الأولى مطلع شهر آذار (مارس) المقبل، حيث البرنامج التدريبي الى تجهيز منتخب الشباب من مواليد 2004 للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في شهر تموز 2026، حيث يتطلع المنتخب لتحقيق مركز متقدم في هذه البطولة  ليكون هذا المنتخب هو النواة للمنتخب الوطني. 
وبعد الانتهاء من المشاركة في البطولة الآسيوية للشباب، سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في البطولة الآسيوية التي تقام مطلع العام 2026.
وفي تصريحات إعلامية سابقة، أشار رئيس الاتحاد الأردني الدكتور تيسير المنسي، إلى أن أبواب الانضمام للمنتخبات الوطنية لن تغلق أمام أي لاعب متميز يظهر بصورة طيبة خلال المنافسات المحلية، لافتا إلى أن الاتحاد وبالتنسيق مع لجنة المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية المشرفة على تدريبات المنتخبات الوطنية، ووضع البرامج الفنية التي تركز على اللاعبين الشباب والناشئين في المرحلة المقبلة، إلى جانب منح الفئات العمرية الاهتمام الكبير نظرا لما تمثله من ركيزة أساسية في تطوير اللعبة.
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