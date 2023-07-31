منتخب ايران للملاكمة يعسكر في الأردن

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يستضيف مركز الاعداد الأولمبي التابع للجنة الأولمبية المعسكر التدريبي المشترك لمنتخب الملاكمة وضيفه المنتخب الإيراني لمدة أسبوعين.ويضم المعسكر التدريبي حصصا مكثفة بحسب مدرب المنتخب الوطني للملاكمة الكوبي داغوبيرتو سكوت لتحقيق الاستفادة المرجوة للاعبين.وأكد أن المعسكر يأتي ضمن الخطة التدريبية للاحتكاك مع مدارس مختلفة في الملاكمة ولاسيما الآسيوية منها وذلك استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية والتي ستنطلق في سبتمبر المقبل وستكون منافسات الملاكمة فيها مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.ومن المنتظر أن يشهد المعسكر عدد من اللقاءات الودية بين لاعبي منتخبنا الوطني ولاعبي المنتخب الإيراني للوقوف على مستوى اللاعبين ومعالجة الأخطاء التي قد تظهر خلال النزالات.وأشار المدير الفني للمنتخب الإيراني همابون اميري :"إن المعسكر مع المنتخب الأردني مهم واخترنا أن نعسكر مع المنتخب الأردني للملاكمة بعد الاداء الممزين الذي قدمه لاعبو المنتخب الأردني في بطولة العالم مؤخرا".