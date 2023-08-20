منتخب رفع الأثقال البارالمبي يشارك في بطولة العالم بدبي

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تغادر بعثة منتخب رفع الأثقال البارالمبي إلى مدينة دبي الإماراتية يوم غد للمشاركة في منافسات بطولة العالم والتي تقام خلال الفترة من 21 إلى 30 آب الجاري والتي تعتبر إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.ويترأس البعثة الإداري أحمد حياصات ويضم الجهاز الفني للمنتخب الأردني لرفع الأثقال البارالمبي كلًا من عيسى هلال مدربا وأحمد أبو الرب مساعدا.وتضم البعثة 9 لاعبين هم عمر قرادة، جميل الشبلي، عبد الكريم خطاب، معتز الجنيدي، محمد طربش، علي شوباش، محمد الشنيطي، ثروة الحجاج وأسماء عيسى.وأكد حياصات رئيس الوفد أهمية هذه المشاركة باعتبار أن بطولة العالم في دبي ستكون إحدى محطات التأهيل إلى بارالمبيك باريس 2022 فضلا عن أنها تدخل في نشاط إعداد أبطالنا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي تحتضنها مدينة هانغجو الصينية خلال شهر تشرين الأول القادم.وكانت المشاركة الأردنية في بطولة العالم الماضية التي احتضنتها العاصمة الجورجية تبلّيسي أيلول 2021، أثمرت عن تتويج أبطالنا بـ 4 ميداليات على النحو التالي: ذهبية عمر قرادة لوزن 49 كغم بعد أن تمكن من رفع 174 كغم، وذهبية عبد الكريم خطاب لوزن 88 كغم بعد أن تمكن من رفع 250 كغم، وبرونزية معتز الجنيدي لوزن 97 كغم بعدما تمكن من رفع 220 كغم وفضية محمد الشنطي بالميدالية لوزن تحت 49 كغم ضمن منافسات الناشئين، بعد أن تمكن من رفع 131 كغم، وحرمت الإصابة وقتها النجم البارالمبي جميل الشبلي استكمال مشاركته في وزن +107 كغم.وتمكنت ثروة الحجاج من رفع 123 كغم لتحصل على المركز السابع في منافسات وزن وزن 86، وحلت أسماء عيسى بالمركز السادس في منافسات وزن 79 كغم بعد أن تمكنت من رفع 117 كغم.يذكر أن البطل البارالمبي عبد الكريم خطاب يمتلك الرقم القياسي العالمي لوزن 97 كغم بعد أن رفع 255 كغم في بطولة فزاع الدولية التي جرت في أيلول 2022 وهو المصنف أول عالميا لجميع أوزان اللعبة حسب الاتحاد الدولي للعبة بينما يأتي بالمركز الثاني زميله بالمنتخب البطل عمر قرادة.